Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 8: Một người trúng số 40 vé đài Vũng Tàu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 8, anh Duy đại diện đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo đã bán 50 tờ vé trúng số đài Vũng Tàu cho 2 khách, trong đó, 1 người trúng 40 tờ.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 8 đài Vũng Tàu được đại lý vé số Duy Thanh hỗ trợ đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 0559, trúng giải năm xổ số Vũng Tàu ngày 4 tháng 8. Sau khi có kết quả xổ số, anh đã thông báo cho khách để hỗ trợ đổi thưởng cũng như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng người may mắn.

Xổ số ngày 4 tháng 8 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 814620, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 384788 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 268193.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số An Lộc Phát ở TP.HCM cho hay đã bán trúng cọc vé lẻ gồm 16 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8. Theo đó, 16 tờ có dãy số 927004 thuộc xổ số Cà Mau trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 16 tờ vé số may mắn này đã mua vào lúc 15 giờ 50, sát giờ xổ số và được xem là những tờ vé số ế. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, người này đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số An Lộc Phát chia sẻ.