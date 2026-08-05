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Đời sống Cộng đồng

Người phụ nữ trúng 4,1 tỉ xổ số miền Nam, cùng đại lý ra ngân hàng rút tiền

Cao An Biên - Dương Lan
Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi may mắn trúng 4,1 tỉ đồng xổ số miền Nam, cùng đại lý ra ngân hàng rút hết tiền mặt mang về nhà.

Đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã đổi thưởng 4 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8, gồm 2 vé trúng số độc đắc và 2 vé trúng số giải an ủi đài Long An.

Một người trúng 4,1 tỉ xổ số miền Nam, cùng đại lý ra ngân hàng rút tiền - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 8 đài Long An được đại lý vé số Thanh Vũ đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, 2 vé trúng độc đắc có dãy số may mắn là 177081 và 2 vé trúng an ủi có dãy số là 077081 trúng xổ số Long An ngày 1 tháng 8. Đại lý tiết lộ chủ nhân 4 tờ vé trên là người phụ nữ ngoài 60 tuổi.

"Đại lý chúng tôi cùng khách tới ngân hàng để đổi thưởng. Sau khi nhận, khách rút toàn bộ tiền mặt mang về. Khách trúng hoàn cảnh khá giả, tuy nhiên khi có được số tiền lớn cũng rất vui!", đại lý chia sẻ.

Trước đó, đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) thông báo đã đổi thưởng 42 tờ vé số trúng giải an ủi và khuyến khích xổ số miền Nam ngày 30 tháng 7, tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Cụ thể, 32 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bình Thuận ngày 30 tháng 7 có dãy số may mắn là 706168, 606168. 10 vé trúng giải khuyến khích đài trên mở thưởng cùng ngày có dãy số 204168. Trong khi đó, dãy số độc đắc là 206168.

"4 người trúng 42 tờ vé trên, trong đó, 1 người trúng 16 tờ an ủi, 1 người trúng 10 tờ an ủi, 1 người trúng 6 tờ an ủi và người còn lại trúng 10 tờ khuyến khích. Khách được đại lý chúng tôi hỗ trợ đổi thưởng, rất mừng vì nhận số tiền lớn", đại lý chia sẻ.

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