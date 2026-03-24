Trúng mùa sứa 'lịch sử': Thuyền đầy ắp, ngư dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Những ngày cuối tháng 3, tại bờ biển thuộc thôn Hà Lợi Trung (xã Bến Hải, Quảng Trị) tấp nập những chuyến thuyền chở sứa ra vào liên tục, kéo dài từ sáng sớm cho đến xế chiều. Trúng mùa sứa, nhiều ngư dân phấn khởi khi mỗi ngày có thể bỏ túi tiền triệu nhờ loài hải sản giản dị này.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi ngang thuộc thôn Hà Lợi Trung, giữa trưa nắng anh Nguyễn Tiến Lợi (37 tuổi) vẫn thoăn thoắt bốc từng con sứa tươi rói từ khoang thuyền vận chuyển lên bờ.

Những chuyến thuyền cập bờ đầy ắp sứa giúp bà con ngư dân bội thu ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Lợi cười tươi khi những ngày qua thuyền của anh đều đánh bắt được hàng tấn sứa để bán cho thương lái ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sứa là loài động vật có nhiều lợi ích cho sức khỏe, là món ăn thanh mát được ưa chuộng mùa nắng nóng ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tôi ra khơi từ 3 giờ sáng, đi khoảng 1,5 hải lý là tới khu vực có nhiều sứa. Mùa này sứa nhiều lắm, mấy ngày qua hôm nào thuyền của tôi cũng đưa về 1,5 - 2 tấn sứa. Số sứa này bán lại cho thương lái chế biến", anh Lợi hồ hởi.

Theo ngư dân địa phương, đánh bắt sứa khá đơn giản. Sau khi thả lưới xuống biển, chỉ khoảng một giờ sau kéo lên là lưới đã đầy ắp sứa. Những chiếc thuyền nan nhỏ được dùng để chở sứa từ thuyền lớn vào bờ, trung bình mỗi ngày phải chạy 3 - 4 chuyến mới vận chuyển hết số sứa đánh bắt được.

Bà Hồng bốc từng con sứa cho vào sọt nhựa để vận chuyển đi chế biến ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những chiếc xe chở sứa cần phải dùng dây thừng và máy kéo đưa vào bờ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khoang thuyền đầy ắp sứa của bà con ngư dân Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bà Ngô Thị Hồng (55 tuổi, trú thôn Hà Lợi Trung) cho biết, mùa sứa bắt đầu vào khoảng 1 tháng trở lại đây, sau khi đánh bắt bà bỏ sỉ lại cho thương lái với giá 2.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ngày có thể thu về 4 - 5 triệu đồng.

"Dọc bãi biển này có duy nhất một cơ sở thu mua và chế biến sứa, hầu hết sứa của chúng tôi đánh bắt được đều đưa về cho cơ sở này thu mua. Chỉ còn vài tuần nữa là hết mùa nên chúng tôi tranh thủ để kiếm thu nhập từ loài dễ đánh bắt này", bà Hồng chia sẻ.

Theo một số người dân, đây là mùa sứa lịch sử khi liên tục nhiều ngày khai thác được với số lượng lớn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Để ăn được, sứa cũng cần trải qua nhiều công đoạn chế biến phức tạp ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sứa sau khi đưa lên bờ được người dân bốc lên các xe kéo rồi dùng máy kéo từ bãi vào. Công đoạn chế biến sứa cũng rất phức tạp và mất nhiều thời gian.

Ông Lê Bang, chủ một cơ sở chế biến sứa ăn liền tại xã Bến Hải cho biết, năm nay là năm sứa được mùa nhất, ngày cao điểm cơ sở có thể thu mua 55 tấn sứa.

"Sứa sau khi đưa vào được người dân phân loại thành 2 phần gồm chân và thân, cắt bỏ phần gây ngứa. Sau đó cho vào máy quay ly tâm khoảng 8 giờ đồng hồ để loại bỏ nhớt, tiếp đó sứa được mang đi ngâm muối khoảng 1 tuần để loại bỏ các tạp chất khác trước khi đóng gói", ông Bang chia sẻ.

Một ký sứa sau khi chế biến được ông Bang xuất bán toàn quốc với giá 44.000 đồng. Theo ông Bang, năm trước cơ sở của ông xuất bán 1.000 tấn sứa. Còn với mùa vụ năm nay, có thể vượt con số đó khi ngư dân đánh bắt được số lượng lớn mỗi ngày.