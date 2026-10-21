Trung Quốc đóng mới tàu chiến có tổng trọng tải hơn 2 lần Mỹ?

Các tàu chiến Trung Quốc neo đậu tại cảng Tanjung Perak trong chuyến thăm Indonesia hôm 2.8 ẢNH: AFP

Trang Defense News ngày 21.10 dẫn báo cáo đưa ra trước Triển lãm Euronaval (3-6.11 tại Pháp) cho thấy Trung Quốc đã đóng lượng tàu hải quân với tổng trọng tải lớn hơn gấp đôi so với Mỹ trong giai đoạn 2024-2025, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa hải quân hai nước.

Theo dữ liệu do chuyên san Flottes de Combat và Hiệp hội Công nghiệp hàng hải Pháp (Gican) tổng hợp, tổng trọng tải các tàu chiến do Trung Quốc đóng trong 2 năm tính đến tháng 12.2025 đạt 636.208 tấn, so với 270.509 tấn của Mỹ.

Báo cáo của Euronaval cho thấy Trung Quốc chiếm hơn 1/3 tổng trọng tải tàu hải quân được đóng mới trên toàn cầu trong giai đoạn 2024-2025.

Các nghị sĩ và chuyên gia nghiên cứu tại Quốc hội Mỹ đã cảnh báo rằng năng lực đóng tàu vượt trội của Trung Quốc, cùng với những chậm trễ và nút thắt trong quá trình đóng tàu hải quân tại Mỹ, có thể gây tổn hại đến khả năng của Washington trong việc theo kịp quy mô hạm đội đang ngày càng mở rộng của Bắc Kinh.

"Chúng ta đang chứng kiến sự mở rộng đáng kể của các lực lượng hải quân, kéo theo đó là sự phát triển trong lĩnh vực đóng tàu. Chúng ta đang thấy năng lực sức mạnh quân sự gia tăng, điển hình là sự xuất hiện của các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân", Tổng giám đốc Gican Philippe Missoffe phát biểu.

Theo báo cáo, giá trị đóng tàu chiến của Trung Quốc trong giai đoạn hai năm gần nhất đạt 43,5 tỉ USD, so với 26,8 tỉ USD của Mỹ.

Theo báo cáo của Euronaval, Nga đứng ở vị trí thứ 3 về đóng tàu hải quân trong giai đoạn 2024-2025 với tổng trọng tải 149.056 tấn. Tiếp theo là Ấn Độ với 76.430 tấn và Ý với 53.700 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Romania là những quốc gia còn lại trong nhóm 10 nước đóng tàu hải quân hàng đầu.

Hoạt động đóng tàu hải quân trên toàn cầu nhìn chung đã bùng nổ trong giai đoạn này, với 1,47 triệu tấn trọng tải tàu chiến được đóng mới, so với 959.671 tấn 2 hai năm trước đó. Tổng giá trị đóng tàu hải quân trên toàn cầu đạt 123,9 tỉ USD, tăng từ mức 81,8 tỉ USD trong giai đoạn 2022-2023.

Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên. Về lĩnh vực đóng tàu nói chung, theo China Daily dẫn số liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, ngành đóng tàu của Trung Quốc tiếp tục giữ vững thị phần lớn nhất thế giới xét trên 3 chỉ số chính trong năm 2025, năm thứ 16 liên tiếp đạt thành tích đó.

Trong năm 2025, sản lượng đóng tàu của Trung Quốc đạt 53,69 triệu tấn trọng tải, tăng 11,4% so với năm trước và chiếm 56,1% tổng sản lượng toàn cầu.