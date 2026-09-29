Trung Quốc dùng ngoại giao vũ trụ, đưa phi hành gia Pakistan vào không gian

Đây là trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Cho đến nay, trạm này mới chỉ có sự hiện diện của các phi hành gia Trung Quốc. Nhưng mọi thứ sắp thay đổi.

Pakistan đang chuẩn bị cho một phi công trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên đặt chân lên trạm vũ trụ này của Trung Quốc.

Phóng viên Reuters Ariba Shahid cho biết: “Trong nhiều tháng qua, hai phi công Pakistan là Zeeshan Ali và Khurram Daud đã tham gia huấn luyện tại Trung Quốc. Họ học tiếng Quan Thoại, nghiên cứu các hệ thống tàu vũ trụ và tập luyện để chịu đựng lực tác động mạnh trong quá trình phóng. Tuy nhiên, chỉ một người được chọn cho sứ mệnh này và quyết định cuối cùng thuộc về phía Trung Quốc”.

Phi công được chọn sẽ không trực tiếp điều khiển tàu vũ trụ. Thay vào đó, anh sẽ đóng vai trò là chuyên gia về tải trọng.

Anh sẽ thực hiện các thí nghiệm khoa học của Pakistan trong khoảng thời gian dự kiến kéo dài một tuần trên trạm Thiên Cung.

Ông Uzair Ansari, Giám đốc phụ trách Trí tuệ Nhân tạo tại Ủy ban Nghiên cứu Không gian và Khí quyển Thượng tầng Pakistan (SUPARCO), giải thích rõ hơn về nhiệm vụ này.

Đài tưởng niệm vinh danh ông Yuri Gagarin, phi công kiêm nhà du hành vũ trụ Liên Xô - người đầu tiên bay vào vũ trụ vào tháng 4.1961, được trưng bày tại Công viên Fatima Jinnah ở Islamabad (Pakistan), ngày 24.9.2026

ẢNH: REUTERS

“Kết quả thu được từ các thí nghiệm này sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học có chỉ số ảnh hưởng cao, tại các hội nghị, cũng như được dùng để phát triển các công nghệ ứng dụng phái sinh - không chỉ trong lĩnh vực vũ trụ mà còn cho các ứng dụng trên mặt đất. Đây là cơ hội có một không hai để các nhà khoa học và kỹ sư của chúng tôi tham gia vào chương trình này và giới thiệu những thành tựu khoa học của họ”.

Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ quan hệ hợp tác vũ trụ sâu rộng hơn giữa Pakistan và Trung Quốc - quốc gia vốn đã hỗ trợ phóng các vệ tinh của Pakistan.

Pakistan cũng đang phát triển một xe tự hành thám hiểm Mặt Trăng, dự kiến sẽ tham gia sứ mệnh Hằng Nga-8 (Chang'e-8) của Trung Quốc vào khoảng năm 2028.

Đối với Pakistan, đây là một chuyến đi ngắn nhưng mang ý nghĩa to lớn, giúp đưa phi hành gia nước này lên trạm vũ trụ đang hoạt động và thúc đẩy tham vọng chinh phục không gian của quốc gia.