Tàu vũ trụ Thần Châu 24 được phóng lên vào sáng 25.11 ẢNH: REUTERS

Tân Hoa xã ngày 25.11 đưa tin Trung Quốc vừa phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 24, đưa 3 phi hành gia trong đó có một chuyên gia người Pakistan lên trạm không gian Thiên Cung.

Tàu vũ trụ, đặt trên tên lửa đẩy Trường Chinh 2F, đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc.

Các phi hành gia trên tàu bao gồm chỉ huy sứ mệnh Đường Hồng Ba (Tang Hongbo), kỹ sư bay Vũ Nghị (Wu Yi), và phi hành gia người Pakistan Muhammad Zeeshan Ali.

Sứ mệnh Thần Châu-24 đánh dấu chuyến bay chung đầu tiên bao gồm các phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.

Theo hình ảnh từ Đài CCTV, tên lửa Trường Chinh 2F đã rời bệ phóng vào lúc 8 giờ 18 phút ngày 25.11 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, nằm ở sa mạc Gobi.

Ba phi hành gia trong sứ mệnh ẢNH: REUTERS

Phi hành gia Ali, một phi công thuộc Không quân Pakistan, sẽ tham gia một chuyến bay ngắn trên quỹ đạo, dự kiến kéo dài khoảng 5 ngày, trước khi trở về trên tàu vũ trụ Thần Châu 23. Tàu vũ trụ này đã cập bến trạm không gian Thiên Cung vào tháng 5.

Cơ quan vũ trụ Pakistan cho biết ông Ali sẽ thực hiện các thí nghiệm trên quỹ đạo, bao gồm việc nuôi cấy vi tảo như một nguồn thực phẩm và ô xy tiềm năng cho các sứ mệnh không gian trong tương lai, đồng thời thử nghiệm tác động của chuyến bay vào vũ trụ đối với hạt diêm mạch, theo AFP.

Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ USD vào chương trình không gian với mục tiêu đưa các phi hành gia lên mặt trăng trước năm 2030, cuộc đua mà Mỹ cũng tham gia thông qua chương trình Artemis.