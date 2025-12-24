Trung Quốc nạp hơn 100 ICBM vào hầm gần Mông Cổ?

Theo phân tích của quân đội Mỹ, loại tên lửa được nạp là ICBM DF-31 nhiên liệu rắn. Trong khi trước đây từng tiết lộ sự tồn tại của các khu hầm chứa tên lửa, Lầu Năm Góc khi đó không đưa ra ước tính cho thấy những nơi này có thể nạp bao nhiêu tên lửa.

Xe tải quân sự chở theo các tên lửa ICBM DF-41 ở Bắc Kinh hồi tháng 10.2019 Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, báo cáo đưa ra kết luận của Lầu Năm Góc rằng Bắc Kinh không có dấu hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí. Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông có thể theo đuổi các cuộc thương thuyết về phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc. Thế nhưng, báo cáo trên khẳng định: "Chúng tôi tiếp tục không thấy bất kỳ thiện chí nào từ phía Bắc Kinh trong việc theo đuổi các biện pháp như vậy hoặc có ý muốn tham gia những cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí toàn diện hơn".

Báo cáo cũng đưa ra cảnh báo rằng Trung Quốc dự kiến đủ sức tiến hành và giành chiến thắng trong một cuộc chiến liên quan đến Đài Loan trước cuối năm 2027. Phía tình báo Mỹ phát hiện Trung Quốc đang hoàn thiện các phương án kiểm soát Đài Loan bằng "vũ lực áp đảo", bao gồm các đòn tấn công tầm xa lên đến 3.700 km từ đất liền, và có thể làm gián đoạn hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.