Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc nạp hơn 100 ICBM vào hầm gần Mông Cổ?

Thụy Miên
Thụy Miên
24/12/2025 05:16 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng đã nạp hơn 100 tên lửa liên lục địa (ICBM) vào 3 khu hầm vừa xây dựng xong gần biên giới với Mông Cổ.

Theo phân tích của quân đội Mỹ, loại tên lửa được nạp là ICBM DF-31 nhiên liệu rắn. Trong khi trước đây từng tiết lộ sự tồn tại của các khu hầm chứa tên lửa, Lầu Năm Góc khi đó không đưa ra ước tính cho thấy những nơi này có thể nạp bao nhiêu tên lửa.

Trung Quốc nạp hơn 100 ICBM vào hầm gần Mông Cổ ? - Ảnh 1.

Xe tải quân sự chở theo các tên lửa ICBM DF-41 ở Bắc Kinh hồi tháng 10.2019

Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, báo cáo đưa ra kết luận của Lầu Năm Góc rằng Bắc Kinh không có dấu hiệu sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí. Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông có thể theo đuổi các cuộc thương thuyết về phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc. Thế nhưng, báo cáo trên khẳng định: "Chúng tôi tiếp tục không thấy bất kỳ thiện chí nào từ phía Bắc Kinh trong việc theo đuổi các biện pháp như vậy hoặc có ý muốn tham gia những cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí toàn diện hơn".

Báo cáo cũng đưa ra cảnh báo rằng Trung Quốc dự kiến đủ sức tiến hành và giành chiến thắng trong một cuộc chiến liên quan đến Đài Loan trước cuối năm 2027. Phía tình báo Mỹ phát hiện Trung Quốc đang hoàn thiện các phương án kiểm soát Đài Loan bằng "vũ lực áp đảo", bao gồm các đòn tấn công tầm xa lên đến 3.700 km từ đất liền, và có thể làm gián đoạn hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tin liên quan

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Trung Quốc cử đặc phái viên tới Campuchia, Thái Lan nêu điều kiện hòa đàm

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết ông Deng Xijun (Đặng Tích Quân), Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á, đã tới Phnom Penh nhằm thúc đẩy Campuchia - Thái Lan giảm leo thang xung đột biên giới.

Lầu Năm Góc: Trung Quốc nạp hơn 100 tên lửa ICBM, mở rộng kho hạt nhân

Trung Quốc nói gì về tin triển khai hơn 100 ICBM xuống hầm phóng?

Khám phá thêm chủ đề

Mông Cổ Đài Loan Lầu năm góc Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận