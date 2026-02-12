Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành một động lực phát triển của Việt Nam

Đóng vai trò then chốt

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ, VN cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và sẽ trở thành động lực, điểm tựa cho tăng trưởng vững chắc của cả nước.

Theo Thủ tướng, để TTTCQT thành công, phải có 3 yếu tố. Đó là thể chế và cơ chế vượt trội. Thể chế phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt; tạo niềm tin cho nhà đầu tư vì không tin thì không làm được. Thứ hai là cần có mô hình độc đáo, khác biệt; và cuối cùng là điều hành trung tâm phải thông minh, linh hoạt và hiệu quả. Nhiệm vụ xây dựng TTTCQT khó khăn, đầy thách thức, đòi hỏi tinh thần nỗ lực rất cao, kiên trì bền bỉ, không do dự trì hoãn, "không lãng phí trong một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong một năm", Thủ tướng yêu cầu. Bởi thành công của TTTCQT tại TP.HCM và Đà Nẵng đòi hỏi trách nhiệm và sự hành động chung của toàn hệ thống chính trị, của mọi người dân, doanh nghiệp (DN) và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế VN tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Thủ tướng cũng chỉ đạo các việc cần làm ngay như hoàn thiện các thể chế vượt trội, đồng bộ với chuẩn mực quốc tế (OECD, Basel…), theo sát tình hình thực tế, tháo gỡ kịp thời vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường giám sát, kiểm tra. Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng số, hạ tầng tài chính xanh; đầu tư mạnh vào an ninh tài chính, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data) để giám sát rủi ro. UBND TP.HCM và TP.Đà Nẵng triển khai ngay các công việc với tinh thần tiên phong, chủ động, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, làm đến nơi đến chốn, làm ra kết quả, làm phải hiệu quả. Chính phủ cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, cạnh tranh cao để các bên tham gia cùng thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng lợi ích chung, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn cho Hội đồng Điều hành, bao gồm cả chuyên gia người nước ngoài.

Thủ tướng nhấn mạnh: Quá trình chuẩn bị, xây dựng và ra mắt TTTCQT tại TP.HCM và Đà Nẵng chính là bước đi đầu tiên trong hành trình phát triển kiên trì, bền bỉ của công nghệ tài chính hàng đầu thế giới tại VN theo hướng "Công nghệ dẫn dắt - Tài chính khơi thông - Kinh tế bứt tốc - Thịnh vượng cộng đồng". Với tinh thần hành động xuyên suốt: "Chủ trương sáng tỏ - Cơ chế đã rõ, Nguồn lực sẵn có - Quyết không từ bỏ - Thành công sẽ có", Thủ tướng tin tưởng sâu sắc rằng TTTCQT VN tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ từng bước khẳng định vị thế VN trên bản đồ tài chính toàn cầu, bằng sức mạnh nội sinh thông qua "Cơ chế vượt trội - Hạ tầng hiện đại - Nguồn lực dồi dào - Nhân tài hội tụ", đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới mà Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra, hướng tới hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trao chứng nhận cho các thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế VN tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Gần 10 tỉ USD vốn đầu tư vào TTTCQT tại TP.HCM

Chỉ trong thời gian ngắn, TTTCQT tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn trong và ngoài nước. Nổi bật là việc hình thành Trung tâm tài chính hàng không với tổng vốn cam kết lên tới 6,1 tỉ USD; huy động thành công 2 tỉ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và các giải pháp tài chính phục vụ phát triển TP.HCM; Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain của TP đã được hình thành với 1 tỉ USD vốn cam kết, tập trung vào các lĩnh vực blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới... Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cũng đã trao đổi và làm việc với hơn 20 nhà sáng lập, nhà đầu tư chiến lược tiềm năng (như Nasdaq, Binance, VinaCapital, MB Bank, Viettel, Sovico, REE, HFIC, Becamex…) và đã gửi thư ngỏ đăng ký tham gia thành viên đến hơn 50 nhà đầu tư lớn và đang hoàn thiện quy chế và thủ tục đăng thành viên (dự kiến sẽ hoàn thành cùng Quy chế hoạt động của VIFC-HCMC).

Là một thành viên sáng lập, phát biểu tại lễ ra mắt TTTCQT tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank, cho rằng TP.HCM với vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, cùng hệ sinh thái logistics, hàng không, thương mại và công nghệ phát triển mạnh mẽ, chính là điểm hội tụ tự nhiên của các hoạt động tài chính quy mô lớn. Trong đó, tài chính hàng không - một lĩnh vực có giá trị hàng ngàn tỉ USD trên toàn cầu - sẽ là một trụ cột chiến lược, kết nối VN với thị trường khu vực và thế giới.

Chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế VN tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng là một thành viên sáng lập, ông Don Lam, Tổng giám đốc và cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, cho rằng chỉ trong vòng chưa đầy một năm, TTTCQT đã chuyển biến mạnh mẽ từ một tầm nhìn chiến lược trở thành hiện thực, thể hiện rõ quyết tâm hành động của Chính phủ trong việc thúc đẩy những sáng kiến đột phá cùng phương thức triển khai quyết liệt. Đây sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững cho VN trong những năm tới. TTTCQT sẽ đóng vai trò là nền tảng quan trọng để huy động nguồn vốn từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời là kênh dẫn vốn dài hạn vào những lĩnh vực ưu tiên như công nghệ, hạ tầng và năng lượng…