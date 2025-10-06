Trung thu ý nghĩa với 333 trẻ em các xã cửa ngõ tây nam TP.HCM

Ngày 5.10, Quỹ Hành trình Gieo yêu thương, Hội Quân dân y Việt Nam, Đoàn Văn phòng UBND TP.HCM phối hợp xã Tân Nhựt tổ chức chương trình Vui tết Trung thu và trao quà cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn năm 2025.

Từ sớm, gần 350 em nhỏ đã có mặt, háo hức với những gian hàng trò chơi, khu tiệc buffet bánh ngọt, và đặc biệt là màn giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, robot siêu anh hùng. Các tiết mục xiếc và ảo thuật khiến cả hội trường rộn ràng trong tiếng vỗ tay.

Các em nhỏ thỏa thích lựa chọn những món quà tại chương trình ẢNH: C.T.V

Chương trình tết Trung thu đặc biệt hướng đến 153 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn 7 xã: Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh cũ) và 180 em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Nhựt. Mỗi em nhận quà tiền mặt 500.000 đồng, túi quà 300.000 đồng và phiếu quà tự chọn trị giá 1 triệu đồng.

Bà Hứa Thị Phương Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, chia sẻ mỗi phần quà hôm nay không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là lời động viên để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và mơ ước.

Học sinh tham gia chương trình "Trung thu yêu thương" thích thú với thử thách giữ thăng bằng với sự hỗ trợ của chú hề ẢNH: C.T.V

Đại diện Quỹ Hành trình Gieo yêu thương, tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Liên (giảng viên Trường đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ về văn hóa đọc trong thời đại số, khuyến khích các em "đọc sách để mở rộng thế giới và nuôi dưỡng ước mơ". Tiến sĩ Hải Liên mong các em thắp sáng tình yêu thương trong tim mình, luôn tin vào những điều tốt đẹp, sống với lòng biết ơn, trở thành công dân khỏe, vui, hạnh phúc, có lý tưởng, có ích.

Bên cạnh phần quà vật chất, chương trình còn dành thời gian mang lại niềm vui thật sự cho các em, quan tâm đến nhu cầu, sở thích của các em. Các em tự chọn những quyển sách mới tinh ý nghĩa, những món đồ chơi, chậu cây, gấu bông, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao, balo túi xách...