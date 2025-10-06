Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trung thu ý nghĩa với 333 trẻ em các xã cửa ngõ tây nam TP.HCM

Sỹ Đông
Sỹ Đông
06/10/2025 10:39 GMT+7

153 trẻ em mồ côi do Covid-19 địa bàn huyện Bình Chánh cũ và 180 trẻ có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Nhựt mới (TP.HCM) rộn ràng tiếng cười vui tết Trung thu.

Ngày 5.10, Quỹ Hành trình Gieo yêu thương, Hội Quân dân y Việt Nam, Đoàn Văn phòng UBND TP.HCM phối hợp xã Tân Nhựt tổ chức chương trình Vui tết Trung thu và trao quà cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn năm 2025.

Từ sớm, gần 350 em nhỏ đã có mặt, háo hức với những gian hàng trò chơi, khu tiệc buffet bánh ngọt, và đặc biệt là màn giao lưu với chị Hằng, chú Cuội, robot siêu anh hùng. Các tiết mục xiếc và ảo thuật khiến cả hội trường rộn ràng trong tiếng vỗ tay.

Trung thu ý nghĩa với 333 trẻ em các xã cửa ngõ tây nam TP.HCM - Ảnh 1.

Các em nhỏ thỏa thích lựa chọn những món quà tại chương trình

ẢNH: C.T.V

Chương trình tết Trung thu đặc biệt hướng đến 153 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn 7 xã: Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh cũ) và 180 em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Nhựt. Mỗi em nhận quà tiền mặt 500.000 đồng, túi quà 300.000 đồng và phiếu quà tự chọn trị giá 1 triệu đồng.

Bà Hứa Thị Phương Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt, chia sẻ mỗi phần quà hôm nay không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là lời động viên để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và mơ ước.

Trung thu ý nghĩa với 333 trẻ em các xã cửa ngõ tây nam TP.HCM - Ảnh 2.

Học sinh tham gia chương trình "Trung thu yêu thương" thích thú với thử thách giữ thăng bằng với sự hỗ trợ của chú hề

ẢNH: C.T.V

Đại diện Quỹ Hành trình Gieo yêu thương, tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Liên (giảng viên Trường đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ về văn hóa đọc trong thời đại số, khuyến khích các em "đọc sách để mở rộng thế giới và nuôi dưỡng ước mơ". Tiến sĩ Hải Liên mong các em thắp sáng tình yêu thương trong tim mình, luôn tin vào những điều tốt đẹp, sống với lòng biết ơn, trở thành công dân khỏe, vui, hạnh phúc, có lý tưởng, có ích.

Bên cạnh phần quà vật chất, chương trình còn dành thời gian mang lại niềm vui thật sự cho các em, quan tâm đến nhu cầu, sở thích của các em. Các em tự chọn những quyển sách mới tinh ý nghĩa, những món đồ chơi, chậu cây, gấu bông, dụng cụ học tập, dụng cụ thể thao, balo túi xách...

Tin liên quan

Nụ cười trẻ thơ sáng bừng đêm hội Trung thu ở Báo Thanh Niên

Nụ cười trẻ thơ sáng bừng đêm hội Trung thu ở Báo Thanh Niên

Tại tòa soạn Báo Thanh Niên, 50 trẻ mồ côi đã có một đêm Trung thu sớm thật rộn ràng, tràn ngập niềm vui với đèn lồng, quà tặng và học bổng, để nụ cười hồn nhiên sáng bừng trong không khí ấm áp yêu thương.

Lễ rước kiệu lá trung thu 10 năm mới diễn ra ở ngoại thành Hà Nội

Báo Thanh Niên tổ chức tặng tủ sách, quà trung thu cho trẻ em xã Ea Knuếc

Khám phá thêm chủ đề

Trung thu Bình Chánh TP.HCM tết trung thu cho trẻ em TP.HCM trẻ mồ côi do Covid-19 XÃ TÂN NHỰT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận