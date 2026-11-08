Trung thu yêu thương

Điểm nhấn của chương trình là workshop làm lồng đèn, mang đến không gian giao lưu, kết nối cộng đồng. Tại đây, các bạn trẻ và du khách không chỉ tự tay làm những chiếc lồng đèn mang về mà còn chung sức hoàn thiện nhiều sản phẩm rực rỡ sắc màu để gửi tặng trẻ em vùng cao. Hoạt động được tổ chức miễn phí, thu hút đông đảo người tham gia.

Du khách tham gia workshop làm lồng đèn cùng các em

Bạn nhỏ hào hứng thiết kế lồng đèn của mình

Tiếp nối chương trình, ban tổ chức đã trực tiếp trao những phần quà thiết thực đến trẻ em người K'Ho có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Thuận. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự sẻ chia, góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui.

Những món quà tặng các em được bày biện ngăn nắp

Trao những món quà đến các em xã Bảo Thuận

Các em vui chơi đêm trung thu tại Kala Campark

Qua những hoạt động sẻ chia và những phần quà được trao tận tay, không khí Tết Trung thu cũng đến gần hơn với trẻ em vùng cao. Đây không chỉ là dịp mang niềm vui đến với các em mà còn là cơ hội để những người tham gia cùng góp sức, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.