    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Trung thu yêu thương

    Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Linh Chi
    Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Linh Chi
    (TP.HCM)

    Với mong muốn mang đến mùa trung thu ấm áp cho trẻ em vùng đất cao nguyên Di Linh, Kala Campark tổ chức chương trình 'Trung thu yêu thương'' tại xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng, thu hút sự tham gia của du khách, các bạn trẻ.

    Điểm nhấn của chương trình là workshop làm lồng đèn, mang đến không gian giao lưu, kết nối cộng đồng. Tại đây, các bạn trẻ và du khách không chỉ tự tay làm những chiếc lồng đèn mang về mà còn chung sức hoàn thiện nhiều sản phẩm rực rỡ sắc màu để gửi tặng trẻ em vùng cao. Hoạt động được tổ chức miễn phí, thu hút đông đảo người tham gia.

    Trung thu yêu thương - Ảnh 1.

    Du khách tham gia workshop làm lồng đèn cùng các em

    Trung thu yêu thương - Ảnh 2.
    Trung thu yêu thương - Ảnh 3.

    Bạn nhỏ hào hứng thiết kế lồng đèn của mình

    Tiếp nối chương trình, ban tổ chức đã trực tiếp trao những phần quà thiết thực đến trẻ em người K'Ho có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Thuận. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự sẻ chia, góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn niềm vui.

    Trung thu yêu thương - Ảnh 4.

    Những món quà tặng các em được bày biện ngăn nắp

    Trung thu yêu thương - Ảnh 5.

    Trao những món quà đến các em xã Bảo Thuận

    Trung thu yêu thương - Ảnh 6.

    Các em vui chơi đêm trung thu tại Kala Campark

    Qua những hoạt động sẻ chia và những phần quà được trao tận tay, không khí Tết Trung thu cũng đến gần hơn với trẻ em vùng cao. Đây không chỉ là dịp mang niềm vui đến với các em mà còn là cơ hội để những người tham gia cùng góp sức, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

    Trung thu yêu thương - Ảnh 7.

     

    Tin liên quan

    Một đời giữ lửa nghề giáo

    Một đời giữ lửa nghề giáo

    Có những người thầy, dù đã rời bục giảng nhiều năm, nhưng gặp lại vẫn dễ nhận ra dáng dấp nhà giáo trong cách nói chuyện, trong sự quan tâm đến đồng nghiệp, học trò và những câu chuyện luôn hướng về trường lớp.

    Chàng trai ba dạng tật và giấc mơ nông nghiệp xanh

    Người lương y giữ mãi lòng nhân

    Khám phá thêm chủ đề

    trung thu yêu thương làm đèn lồng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sống đẹp sống đẹp mùa 6

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận