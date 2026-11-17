Trưởng ấp mang tên "chúa sơn lâm", nhưng mà…

Những ngày qua, nhiều cái tên độc lạ trúng cử trưởng ấp, trưởng khu vực ở thành phố Cần Thơ (nhiệm kỳ 2026 - 2031) bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đó có một cái tên nghe đầy uy lực là Cái Văn Cọp. Ông Cọp năm nay 64 tuổi, trúng cử trưởng ấp Trường Phú (xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ).

Ông Cái Văn Cọp trúng cử trưởng ấp Trường Phú (xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ) ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Nói về cái tên của mình, ông Cái Văn Cọp bật cười hiền hậu, giọng pha chút ngại ngùng chân chất của người miền Tây: "Hồi nhỏ đi học hay đi tập huấn, mỗi lần người ta kêu tên là cả lớp cười ồ lên, tôi cũng mắc cỡ vì thấy tên hơi xấu ".

Ông cho biết trong gia đình, cha mẹ đặt tên cho hai người anh trai là Cái Văn Viết và Cái Văn Chữ . Tên của các anh thể hiện khát vọng về một tương lai được học hành, có trí thức, nhưng đến lượt ông thì lại có một pha "bẻ lái" đến bất ngờ.

Trưởng ấp Trường Phú chia sẻ tiếp: "Có lần tôi hỏi cha mẹ sao đặt tên gì nghe kỳ quá. Ông bà bảo tại tôi sinh trúng năm Dần, nên đặt luôn tên Cọp cho dễ nuôi . Tới giờ tự nhiên tên mình lại được nhiều người biết tới, tôi cũng thấy vui" .

Tên Cọp gợi lên hình ảnh "chúa sơn lâm" mạnh mẽ và có phần đáng sợ, khó tiếp xúc. Thế nhưng trong xóm có đám tiệc thì rất thích có ông Cọp tới góp vui. Ông Cọp giải thích: "Theo phong tục, đám đầy tháng, thôi nôi thì người ta hay dán hình cọp ở cửa buồng để giữ nhà, cầu may mắn . Vì thế nên nhiều người hài hước ví tôi là hiện thân của cọp dán cửa buồng".

Cũng vì lẽ đó, đám con nít trong xóm chưa ngoan thì thường bị dọa là "ông Cọp tới kìa". Nhưng đa phần chỉ dọa được một lần là hết tác dụng, bởi ngoài đời ông Cọp hiền lành, xởi lởi và gần gũi với mọi người.

Thuộc lòng hơn 400 hộ dân trong ấp

Trước cuộc bầu cử ngày 15.11 vừa qua, ông Cái Văn Cọp được biết đến là người có nhiều năm công tác tại địa phương với 35 năm tuổi Đảng. Từ năm 1983 - 2010, ông kinh qua nhiều vị trí hành chính tại xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Từ năm 2010, do kinh tế gia đình khó khăn nên ông đi Bình Dương làm thuê. Năm 2017, ông trở về quê hương và được tín nhiệm làm bí thư chi bộ, trưởng ấp cho đến nay .

Ông Cọp gây chú ý trong đợt bầu cử trưởng ấp ở Cần Thơ vì có cái tên độc lạ ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Ông Cọp cho biết ấp Trường Phú (xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ) hiện có 438 hộ dân; trong đó có 14 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo. Hầu hết người dân sống dựa vào ruộng lúa và vườn trồng sen xen canh cây ăn trái .

Làm trưởng ấp ở tuổi 64, ông Cọp thẳng thắn nhìn nhận lớp trẻ hiện nay nhạy bén hơn về công nghệ số. Do chưa rành rẽ việc hỗ trợ bà con cài đặt định danh điện tử hay sổ tay đảng viên, ông đang quyết tâm khắc phục bằng cách đăng ký theo học các lớp tập huấn ở địa phương.

Tuy nhiên, về sự am hiểu thực tiễn thì ông Cọp khá tự tin: "Lớp trẻ có thể hơn tôi ở chỗ công nghệ, nhưng kinh nghiệm bám địa bàn thì có lẽ tôi hơn một chút. Khỏi cần lật sổ sách tôi cũng đọc đủ 438 hộ trong ấp. Bây giờ hỏi hộ dân nào, nhà có bao nhiêu người là tôi trả lời được liền ".

Gần dân nên ông Cọp để lại nhiều dấu ấn trong việc vận động quần chúng tham gia các phần việc dân sinh. Nhiều năm qua, bà con không còn lạ với hình ảnh ông Cọp phối hợp khắc phục các điểm sạt lở, sửa chữa đường giao thông, nạo vét kênh mương… Có lẽ vì làm việc hiệu quả, được lòng dân nên vừa qua, ông Cọp đã trúng cử trưởng ấp Trường Phú với sự tín nhiệm của gần 95% cử tri.

Nói về kế hoạch trước mắt, ông Cọp cho biết còn rất trăn trở về việc giúp người dân cải thiện sinh kế, làm kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Ông sẽ tập trung thành lập các tổ hợp tác để nhân rộng mô hình trồng rẫy có năng suất cao giúp bà con cùng nhau đi lên.

"Dân đã tin tưởng bầu mình với tỷ lệ cao thì mình càng phải phấn đấu . Mục tiêu lớn nhất của tôi trong nhiệm kỳ này là cùng xã Nhơn Mỹ hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới vào năm 2030. Và trên hết là chăm lo thiết thực cho đời sống bà con, nhất là những người yếu thế trong ấp", ông Cọp đặt quyết tâm.