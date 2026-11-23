Ngày 23.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Điểm cầu chính tại Đại học Cần Thơ, với sự tham gia của nhiều giảng viên, sinh viên và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, người dân ở các phường Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế và An Bình. Buổi tiếp xúc cử tri còn kết nối trực tuyến đến 99 xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Tại hội nghị, cử tri đề đạt, nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế đêm tại các đô thị dịch vụ, cơ chế chính sách thu hút nhân tài, xử lý rác, kiểm soát hàng gian hàng giả… Trả lời các cử tri còn có ông Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dành nhiều thời gian nói về những định hướng, chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo quy định, các địa phương sẽ chi 3% ngân sách để đầu tư vào lĩnh vực này, trong đó 1% là dành cho trung tâm đổi mới sáng tạo.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá lợi thế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, hải sản nhiều và có thương hiệu. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã thành công bước đầu, nay cần nghiên cứu sâu, đầu tư tốt hơn và bài bản hơn nữa. Cần Thơ nói riêng phải tận dụng hiệu quả các trung tâm nghiên cứu để nâng cấp chất lượng các sản phẩm.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri sáng 23.11 ẢNH: THANH DUY

Đáng chú ý, theo nhiều nhận xét, Đồng bằng sông Cửu Long là nơi xuất khẩu hoa quả ngon của thế giới. Chẳng hạn như sầu riêng hay quả vải, các nước bạn cũng có trồng nhưng được đánh giá là không hợp thổ nhưỡng và khí hậu, nên không thơm ngon bằng. Đối tác nước ngoài cũng rất sẵn sàng để làm việc với nước ta trong xuất nhập khẩu. Đây là một lợi thế, cơ hội, nhưng muốn khai thác hiệu quả thì phải có quy hoạch vùng đất đai đủ lớn, khoa học công nghệ đủ thuận lợi để thu hút đầu tư.

Phân cấp, phân nhiệm vụ và xác định vị trí việc làm đúng chuẩn

Bên cạnh đó, trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Cần Thơ phải chú ý hoàn thiện hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là việc phân cấp, phân nhiệm vụ và xác định vị trí việc làm đúng chuẩn. Thời gian qua, thành phố đã làm tích cực nhưng phải rà soát lại những quy định, hướng dẫn, biểu mẫu cho đồng bộ. Để khi phân nhiệm vụ cho cấp xã là phải phân cho tới cùng.

Thành phố phải tránh trường hợp phân nhiệm vụ cho cấp xã nhưng không ra được việc, phân nhiệm vụ nhưng giao thoa, phân nhiệm vụ xong vẫn phải lên hỏi cấp trên và tránh giao một việc cho nhiều cấp.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, khi chúng ta phân cấp, phân nhiệm vụ và mô tả vị trí việc làm chuẩn thì sẽ sử dụng biên chế chuẩn. Lúc bấy giờ, biên chế sẽ đảm bảo chất lượng, làm việc hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trên địa bàn, trong đó có cả lĩnh vực khoa học công nghệ.