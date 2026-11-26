Ngày 26.11, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Xu và bà Lại Thị Hộ.

Ông Nguyễn Đức Xu (98 tuổi, quê ở thành phố Huế) vào Đảng năm 1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bắc Sông Ông, Đảng bộ xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Bà Lại Thị Hộ (95 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên), vào Đảng năm 1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Xóm Cồn, Đảng bộ phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Lại Thị Hộ (95 tuổi ở phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa)

ẢNH: HUY NAM

Ông Trịnh Văn Quyết trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Đức Xu, 98 tuổi ở xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: HUY NAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời người đảng viên. Đằng sau tấm huy hiệu là chặng đường dài rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất người cộng sản; là những năm tháng gắn bó cuộc đời với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương và đất nước.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của ông Nguyễn Đức Xu và bà Lại Thị Hộ; đồng thời là niềm tự hào của gia đình, quê hương và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong thăm hỏi đảng viên lão thành ẢNH: HUY NAM

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc hai đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo, đồng thời đóng góp những ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng và phát triển quê hương.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành và người có công với cách mạng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".