Trường Đại học TDTT TP.HCM thắng Đại học Huế, giành chức vô địch

Trận chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2026 diễn ra ngày 30.10 trên sân bóng Trường Đại học TDTT TP.HCM, giữa đội chủ nhà và đương kim vô địch Đại học Huế.

Sau 80 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng, hai đội phải phân định chức vô địch bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, Trường Đại học TDTT TP.HCM giành chiến thắng 5-4, qua đó đăng quang ngay trên sân nhà.

Đây là lần thứ ba đội bóng này vô địch giải đấu, sau các năm 2006 và 2010. Chức vô địch năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của một đại diện TP.HCM trên ngôi vị cao nhất sau 16 năm.

Ở phía đối diện, các cầu thủ Đại học Huế không giấu được sự tiếc nuối khi thất bại trong trận đấu cuối cùng. Đặc biệt, thủ môn Hoàng Xuân Khánh đã bật khóc sau loạt sút luân lưu. Trước đó, anh có nhiều màn trình diễn tốt, góp công đưa đội bóng vào chung kết nhưng không thể giúp Đại học Huế bảo vệ thành công chức vô địch.

Trường Đại học TDTT TP.HCM đăng quang trên sân nhà ẢNH: BTC

Đại học Huế dù rất cố gắng nhưng chỉ về nhì ẢNH: BTC

Tại giải năm nay, môn bóng đá có 46 đội tham dự vòng loại khu vực và VCK, với tổng cộng 102 trận đấu trong khoảng một tháng rưỡi.

Ngoài bóng đá, hai môn bóng chuyền và bóng rổ cũng thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Ở môn bóng chuyền, có 116 đội tham dự vòng loại tại ba khu vực, với hơn 150 trận đấu. VCK quy tụ 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu 30 trận. Tổng số trận của môn bóng chuyền trong toàn giải vượt mốc 180.

Trong khi đó, môn bóng rổ có 122 đội tham dự vòng loại, với hơn 1.800 VĐV và 154 trận đấu tại ba khu vực. VCK có 14 đội, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ, thi đấu 24 trận.

Tính chung cả ba môn, NUC 2026 tổ chức hơn 460 trận đấu trong hai tháng. Đây là cơ hội để sinh viên nhiều trường đại học trên cả nước được giao lưu, thi đấu và thể hiện khả năng của mình.

NUC sau 5 năm phát triển

Sau 5 năm tổ chức, NUC từng bước mở rộng quy mô và xây dựng hệ thống thi đấu ở nhiều khu vực. Việc tổ chức vòng loại và VCK toàn quốc giúp các trường đại học có thêm điều kiện duy trì hoạt động thể thao, xây dựng đội tuyển và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Trong đó, bóng rổ là môn thể thao ghi nhận nhiều dấu ấn về sự phát triển của các VĐV sau khi tham gia giải.

Jamie Martin, MVP nam NUC 2022, sau đó đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV tại Saigon Heat ở giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Huỳnh Trực Nhân, MVP nam NUC 2024, tiếp tục thi đấu tại VBA trong màu áo Saigon Heat và Danang Dragons, đồng thời có cơ hội góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Ở nội dung nữ, Mầu Thị Như Quỳnh, MVP miền Bắc NUC 2024, đã được gọi lên đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam và tham dự các giải đấu quốc tế. Phạm Hiền Tài, MVP nam miền Nam NUC 2024, cũng từng thi đấu cho Ho Chi Minh City Wings tại VBA.

Ở cấp độ tập thể, Trường Đại học Giao thông Vận tải là đội duy nhất góp mặt trong cả 5 trận chung kết bóng rổ nam toàn quốc của NUC. Trường Đại học Đà Nẵng giành chức vô địch bóng rổ nam vào các năm 2023 và 2025. Trong khi đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng hai lần đăng quang nội dung nữ vào các năm 2022 và 2025.

Các trận đấu tại NUC 2026 diễn ra rất hấp dẫn ẢNH: BTC

Những kết quả này cho thấy NUC không chỉ tạo sân chơi thi đấu cho sinh viên mà còn góp phần phát hiện, tạo cơ hội phát triển cho những VĐV có năng lực.

Với bóng đá và bóng chuyền, việc duy trì hệ thống giải đấu thường xuyên cũng được kỳ vọng giúp các trường xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ và phát hiện thêm những nhân tố tiềm năng.

Tăng cường truyền thông, mở rộng sức lan tỏa

Một điểm đáng chú ý tại NUC 2026 là sự đồng hành của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trong công tác truyền thông và phát sóng. Các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng VTVgo, giúp khán giả có thêm cơ hội theo dõi các cuộc tranh tài của sinh viên.

Bên cạnh đó, các trận đấu còn được livestream trên những nền tảng trực tuyến của Webthethao, góp phần đưa hình ảnh giải đấu đến gần hơn với cộng đồng.

Thể thao trong môi trường đại học không chỉ giúp sinh viên rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại nhiều giá trị về tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và khả năng làm việc tập thể. Vì vậy, việc duy trì những giải đấu có quy mô toàn quốc như NUC góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong các trường đại học.

Trong 5 năm qua, Tập đoàn Thể thao Động Lực là đơn vị đồng hành xuyên suốt với ba môn bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ, hỗ trợ bóng thi đấu, trang phục chính thức và các điều kiện phục vụ giải.

Riêng giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2026 còn nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Nhật Việt Alkari và Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương. Webthethao.vn và TikTok là các đơn vị bảo trợ truyền thông.

Sau mùa giải 2026, NUC sẽ tiếp tục hướng đến việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tổ chức và duy trì hệ thống thi đấu thường xuyên. Mục tiêu là tạo thêm cơ hội để sinh viên trên cả nước tham gia thể thao, đồng thời phát hiện những VĐV có tiềm năng phát triển ở cấp độ cao hơn.

Hơn 460 trận đấu tại NUC 2026 đã khép lại, nhưng những trải nghiệm và cơ hội mà giải đấu mang đến sẽ tiếp tục là động lực để phong trào thể thao sinh viên phát triển trong những năm tới.