S ÂN CHƠI THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT

Sau gần 3 tuần tranh tài sôi nổi và tràn đầy cảm xúc, giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng - THACO Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả trên khán đài Sân vận động Đông Hòa (P.Đông Hòa, TP.HCM) vào chiều qua 19.11, tập thể đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hân hoan nâng cao chiếc cúp vàng, qua đó khẳng định vị thế thống trị của giải đấu.

PGS-TS Nguyễn Minh Tâm - Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO), GS-TS Lê Minh Phương - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao cúp vô địch cho đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại lễ bế mạc, GS-TS Lê Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chúc mừng các cá nhân, tập thể đã đoạt thành tích xuất sắc tại giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM 2026. "Giải đấu năm nay quy tụ 400 VĐV của 16 đội bóng xuất sắc, đến từ 8 trường ĐH thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM và 8 trường ĐH, học viện khách mời. Qua 32 trận đấu, giải đã để lại những dấu ấn rực rỡ của khát vọng, nỗ lực và tinh thần đoàn kết từ từng cá nhân, tập thể. Trên sân bóng, các cầu thủ đã cháy hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, đậm chất fair-play, cùng nhiều bàn thắng đẹp mắt từ những pha bóng mãn nhãn. Vượt lên trên niềm vui chiến thắng hay những tiếc nuối, giải đấu đã thắt chặt tình đoàn kết và tạo nên một sân chơi thể thao đầy ý nghĩa. Tôi mong các bạn hãy tiếp tục rèn luyện, giữ vững phong độ để bùng nổ hơn nữa trong những hành trình sắp tới", ông bày tỏ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, GS-TS Lê Minh Phương còn nhấn mạnh về sự lan tỏa của giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM 2026: "Không chỉ làm bùng nổ bầu không khí trên Sân vận động Đông Hòa với hàng ngàn CĐV cuồng nhiệt, sân chơi này còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao đến cộng đồng khi thu hút hơn 2 triệu lượt xem qua fanpage ĐH Quốc gia TP.HCM, fanpage chính thức của giải đấu".

C Ú ĐÁNH ĐẦU QUYẾT ĐỊNH

Ngày bế mạc giải càng trở nên khó quên với trận chung kết hấp dẫn, đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã nhập cuộc vô cùng hứng khởi với quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM. Dưới bầu không khí sôi động được tạo ra bởi đông đảo CĐV, các học trò của HLV Nguyễn Thanh Nhã đã tràn đội hình lên tấn công như vũ bão. Các cầu thủ đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM với dàn nhân sự đồng đều đã chơi lấn lướt và tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành đối phương, song chưa thể mang về hiệu quả tương xứng ở hiệp 1.

Hải Đăng (11) cùng đồng đội ăn mừng sau khi ghi bàn thắng quý như vàng giúp đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đăng quang mùa giải 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nắm bắt được thực tế đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có phần nôn nóng và bị căng cứng tâm lý, ban huấn luyện đã khích lệ tinh thần các học trò trong giờ nghỉ giải lao. Sự động viên này lập tức mang lại "quả ngọt". Khi bóng mới lăn chưa đầy 2 phút của hiệp 2, đương kim vô địch đã có bàn thắng khai thông bế tắc. Lê Hải Đăng chạy chỗ khôn ngoan, chọn điểm rơi chính xác và đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội Trường ĐH RMIT. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp thầy trò HLV Nguyễn Thanh Nhã đăng quang mùa giải năm nay. Đáng chú ý, kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 2024, đội Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã 3 lần liên tiếp bước lên bục cao nhất.

Chiều cùng ngày, đội Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM thắng nghẹt thở đội Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM với tỷ số 2-1 ở trận tranh hạng ba.