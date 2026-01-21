Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Quyết vì ngôi đầu

Tiểu Bảo - Lĩnh Nam
21/01/2026 08:43 GMT+7

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai chỉ cần có điểm sẽ đi tiếp trong khi đội bóng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (9 giờ 45, 21.1) chỉ còn một cửa duy nhất là chiến thắng.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vs Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Quyết vì ngôi đầu - Ảnh 1.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ quyết thắng trận cuối để đi tiếp

ảnh: Nhật Thịnh

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Mệnh lệnh quyết thắng

Lượt thi đấu thứ 2 vòng loại bảng C khu vực TP.HCM đã chứng kiến những bất ngờ, trong đó có việc đội bóng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã sớm dẫn bàn nhưng cuối cùng để Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM hòa 2-2 chung cuộc.

Trận hòa tai hại này, kèm theo chỉ 1 điểm đã đặt đội bóng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vào thế khó. Chỉ có 4 điểm, thầy trò HLV Phan Hoàng Vũ sẽ buộc phải thắng bằng mọi giá trong cuộc chiến tay đôi với Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai mới có thể đoạt lại ngôi đầu.

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng vì đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đang trình diễn lối chơi tấn công rất đáng gờm, đem về chiến thắng giòn giã 10-0 trước đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai: Tỉnh táo

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vs Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Quyết vì ngôi đầu - Ảnh 2.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nắm quyền tự quyết

ảnh: Nhật Thịnh

Việc nắm lợi thế dẫn điểm là ưu thế quan trọng giúp đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai có sự chủ động rất lớn khi bước vào lượt trận cuối cùng của nhóm 6, vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO CUP 2026.

Về mặt lý thuyết, thầy trò HLV Lê Hữu Phát chỉ cần có điểm, tức là thắng hoặc chỉ cần hòa, trước đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ chắc chắn đi tiếp vào vòng play-off với tư cách đội xếp nhất nhóm 6.

Tuy nhiên, trong trận đấu căng thẳng như play-off như thế này thì không ai nói trước được điều gì, nhất là khi đội bóng giàu truyền thống như Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tung hết lực lượng, sẽ có sức bật rất lớn do đang ở thế dựa tường.

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vs Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: Quyết vì ngôi đầu - Ảnh 3.

Niềm vui của xứ sen hồng

Niềm vui của xứ sen hồng

Hôm qua (19.1), giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn của vòng loại khu vực TP.HCM và Tây Nam bộ.

Xem thêm bình luận