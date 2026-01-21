Đội bóng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM quyết có điểm danh dự trong trận cuối ảnh: Nhật Thịnh

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM quyết có điểm danh dự

Sau 2 lượt đấu đầu tiên, đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đang xếp chót bảng sau 2 trận thua, cơ hội đi tiếp đã không còn nữa. Tuy nhiên, điều này sẽ không đồng nghĩa họ sẽ buông xuôi ở trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, đội bóng Trường Giao thông vận tải TP.HCM hiện đang xếp thứ 3 với 1 điểm. Họ sẽ có thể tranh ngôi nhì bảng trong trường hợp thắng đậm đội Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM và Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM thua cách biệt trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Tuy nhiên ngay cả khi đó, cơ hội để Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tranh suất play-off cũng sẽ không còn, vì do có 2 nhóm 9 chỉ có 3 đội bong, nên BTC sẽ bỏ kết quả trận thi đấu với đội xếp chót ở 8 nhóm có 4 đội.

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: có ra về cũng ngẩng cao đầu

Đội bóng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM sẽ có 3 điểm đầu tiên? ảnh: Nhật Thịnh

Điều này đồng nghĩa trận đấu giữa 2 đội bóng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM sẽ là cuộc chiến vì danh dự, nơi cả 2 muốn vượt qua chính mình để đem niềm vui về cho CĐV của mình.

Nên nhớ, trước đó dù bị đánh giá thấp hơn nhưng thầy trò Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã chơi một trận kiên cường và cầm hòa 2-2, gây ra rất nhiều khó khăn cho Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trước loạt cuối cùng.

Một khi yếu tố tâm lý đã được điều chỉnh thoải mái, áp lực thành tích đã được gạt qua một bên, chúng ta có thể chờ đợi trận đấu cởi mở giữa 2 đội bóng này, mở màn cho ngày thi đấu hứa hẹn sẽ có rất nhiều trận thư hùng một mất, một còn phía sau.