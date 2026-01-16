Niềm vui chiến thắng của đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ảnh: Nhật Thịnh

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai quyết săn 3 điểm

Sau lượt đấu đầu tiên, đội bóng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đang tạm xếp nhì nhóm 6, khu vực TP.HCM (bảng C) vòng loại TNSV THACO cup 2026.

Cụ thể, thầy trò HLV Lê Hữu Phát đang có cùng 3 điểm giống Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhưng tạm xếp dưới vì thua hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +4).

Do đó bước vào lượt thi đấu thứ 2 này, đội bóng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM quyết tâm giành chiến thắng, với cách biệt càng nhiều càng tốt để giành giật lợi thế trước trận cầu "6 điểm" với chính Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM ở lượt đấu cuối cùng.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM quyết có kết quả tốt ảnh: Nhật Thịnh

Nhưng đó sẽ không phải là mục tiêu dễ dàng, vì dù thua đậm ở trận mở màn, thực tế đội bóng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM đã chơi không tồi, thậm chí có thời điểm kiểm soát bóng tốt, nhưng đành thua đậm 1-5 vì các chân sút Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có một ngày thi đấu xuất thần.

Do đó, thực tế mà nói kết quả thua 1-5 không phản ánh chính xác diễn biến trên sân. Vì lý do này, chắc chắn đội bóng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM sẽ quyết tâm lấy lại hình ảnh bằng trận đấu bung hết sức diễn ra vào 14 giờ ngày hôm nay.