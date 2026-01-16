Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ có chiến thắng thứ 2? ảnh: Nhật Thịnh

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM quyết giữ ngôi đầu

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM rất quyết tâm có thêm một chiến thắng thuyết phục nữa để bảo toàn các lợi thế đang có và duy trì ngôi đầu nhóm 6 vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO CUP 2026.

Sau lượt đấu đầu tiên, đội bóng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đang gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu nhóm 6, vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO CUP 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM.

Trận thắng với cách biệt 4 bàn đã giúp các học trò HLV Phan Hoàng Vũ tạm xếp trên Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (cũng có 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại kém hơn).

Quyết tâm của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (xanh) quyết săn điểm đầu tiên ảnh: Nhật Thịnh

Chắc chắn bước vào trận đấu lúc 16 giờ hôm nay, đội bóng giàu truyền thống của bóng đá sinh viên TP.HCM sẽ muốn tạo ra một chiến thắng thuyết phục khác, với cách biệt càng cao càng tốt để giúp duy trì ngôi đầu.

Mục tiêu này nếu làm được sẽ giúp họ tạo ra lợi thế trong trận "chung kết" cuối cùng của nhóm 6, gặp đối thủ rất mạnh khác là Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Về phần mình, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng rất quyết tâm có được một chiến thắng để có được 3 điểm đầu tiên, nhằm duy trì hy vọng "lội ngược dòng", do đó sẽ dồn hết sức lực để tìm kiếm bàn thắng trước đối thủ Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.