Từ ngày 11 - 17.10 vừa qua, sinh viên (SV) Trường ĐH Cửu Long có chuyến giao lưu, trải nghiệm tại Trường CĐ nghề Ngô Châu, TP.Ngô Châu (Trung Quốc). Chuyến đi mang đến cho SV Trường ĐH Cửu Long những cơ hội học hỏi thiết thực, giúp mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người, và môi trường học tập quốc tế.

Gặp gỡ - Giao lưu - Kết nối

Ấn tượng đẹp về sự đón tiếp thân thiện của SV Trung Quốc vẫn còn đọng lại trong Trần Khánh Duy, SV ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, khóa 25, Trường ĐH Cửu Long.

Duy cho biết: "Điều khiến em ấn tượng nhất chính là sự nhiệt tình, gần gũi của các SV nước bạn. Dù có rào cản ngôn ngữ, hai bên vẫn cố gắng sử dụng những phương tiện giao tiếp sẵn có để trao đổi, tìm hiểu về truyền thống và những thông tin được chia sẻ".

Thầy trò Trường ĐH Cửu Long và Trường CĐ nghề Ngô Châu ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Sự thân thiện ấy giúp Duy có cảm nhận tích cực về con người và văn hóa Trung Quốc. Theo Duy, những trải nghiệm thực tế trong chuyến đi mang lại nhiều điều khác biệt so với việc chỉ tìm hiểu qua sách vở hay các phương tiện thông tin. Khi trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và cùng tham gia hoạt động, những kiến thức về văn hóa trở nên sinh động, gần gũi và dễ ghi nhớ hơn.

"Từ những cuộc trò chuyện ban đầu còn nhiều trở ngại về ngôn ngữ, tụi em dần tìm được tiếng nói chung nhờ sự chân thành, tinh thần cởi mở. Những bức ảnh lưu niệm, những lời cảm ơn và sự hỗ trợ trong các hoạt động giao lưu đã trở thành những kỷ niệm đẹp trong hành trình học ĐH của tụi em", Khánh Duy bày tỏ.

Trải nghiệm văn hóa - khám phá những điều mới mẻ

Điểm nhấn của chuyến giao lưu là chuỗi hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế, giúp SV Trường ĐH Cửu Long khám phá môi trường đào tạo và những giá trị văn hóa đặc sắc của TP.Ngô Châu, Trung Quốc.

Tại Trường CĐ nghề Ngô Châu, đoàn SV tham quan các phòng thực hành, khu vực huấn luyện và tìm hiểu môi trường đào tạo của nhà trường. Qua đó, SV có thêm thông tin về điều kiện học tập, phương thức tổ chức thực hành cũng như những hoạt động đào tạo gắn với kỹ năng nghề nghiệp.

Sinh viên Trường ĐH Cửu Long tham gia hoạt động tìm hiểu văn hóa trà, trực tiếp thực hành chế biến trà ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Bên cạnh hoạt động tìm hiểu giáo dục, trải nghiệm múa lân - sư - rồng mang đến không khí sôi nổi và nhiều hứng thú. SV không chỉ cảm nhận sự hấp dẫn của một hoạt động nghệ thuật mà còn có thêm hiểu biết về ý nghĩa văn hóa, tinh thần tập thể và sự phối hợp giữa những người tham gia.

Các hoạt động tìm hiểu nghề thủ công gắn với di sản văn hóa phi vật thể cũng để lại nhiều dấu ấn. Từ việc quan sát quy trình thực hiện đến trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn làm sản phẩm thủ công, SV có dịp tiếp cận những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi sản phẩm không đơn thuần là kết quả của kỹ năng lao động mà còn chứa đựng tri thức, kinh nghiệm và dấu ấn văn hóa của cộng đồng địa phương.

Hành trình còn đưa SV đến tham quan phố cổ Kỵ Lâu và một địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, mở ra góc nhìn về lịch sử, kiến trúc và những giá trị truyền thống nơi đây. Đặc biệt, thông qua hoạt động tìm hiểu văn hóa trà, trực tiếp thực hành chế biến trà và trải nghiệm nghệ thuật pha trà, SV có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn phong tục, tập quán, sự tinh tế trong đời sống văn hóa và sức hấp dẫn của các di sản phi vật thể Ngô Châu.

Với Sơn Điền Linh Nhi, SV ngành luật khóa 24, chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm và bài học ý nghĩa. Linh Nhi chia sẻ: "Em có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán và con người Trung Quốc, được đến những địa điểm mới và tham gia các hoạt động thực tế. Những trải nghiệm ấy giúp em mở rộng kiến thức, cải thiện khả năng giao tiếp và hiểu rõ hơn về sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia".

Đáng chú ý, qua các hoạt động tập thể, Linh Nhi học hỏi được tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, sự chủ động và trách nhiệm khi tham gia công việc chung. Đây là những kỹ năng cần thiết đối với SV, không chỉ trong quá trình học tập mà còn trong công việc và cuộc sống sau này.

Từ tình bạn đến cơ hội kết nối và hợp tác

Một trong những điều ý nghĩa nhất sau mỗi chương trình giao lưu không chỉ là kiến thức được tiếp nhận mà còn là những mối quan hệ được hình thành. Đối với SV Trường ĐH Cửu Long, những người bạn mới tại Ngô Châu chính là cầu nối để tiếp tục tìm hiểu về văn hóa, con người và đời sống của hai quốc gia.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, nhận định: "Qua chuyến đi, các em được trực tiếp trải nghiệm môi trường giáo dục, đời sống, văn hóa và con người Trung Quốc; được giao tiếp với SV nước bạn, chia sẻ những nét đẹp văn hóa của Việt Nam, đồng thời học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Mỗi trải nghiệm không chỉ mở rộng kiến thức mà còn góp phần bồi đắp sự hiểu biết, tôn trọng khác biệt văn hóa và hình thành năng lực hội nhập quốc tế cho SV".

Đối với Trường ĐH Cửu Long, theo tiến sĩ Thanh Dũng, việc tạo điều kiện để SV tiếp cận môi trường quốc tế là một trong những hướng đi có ý nghĩa trong quá trình mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo. "Đây không chỉ là dịp để SV hai nhà trường gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, giáo dục của hai quốc gia, mà còn là cơ hội để chúng ta tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo", tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng chia sẻ.