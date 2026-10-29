Trường ĐH 'hiến kế' cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng

Chiều 28.10, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học "Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại các xã cù lao của tỉnh Vĩnh Long".

Du lịch cộng đồng là một thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long ẢNH: G.P

Hội thảo nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại các xã cù lao của tỉnh Vĩnh Long" do Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM chủ trì, tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa Marketing làm chủ nhiệm. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng 3 chuyên đề về đánh giá hiện trạng, đề xuất định hướng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng cho tỉnh Vĩnh Long.

Được biết, nhiệm vụ này chính thức được triển khai từ tháng 6.2026 và dự kiến kết thúc vào tháng 9.2027, với kỳ vọng đưa ra các giải pháp có tính khái quát, làm cơ sở cho nghiên cứu mở rộng trong tương lai và vận dụng phù hợp tại từng địa bàn của tỉnh.

Tiến sĩ Phan Bảo Giang cho biết hội thảo diễn ra nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện các điều kiện phát triển du lịch cộng đồng tại Vĩnh Long và tham vấn lựa chọn hai địa điểm ưu tiên để xây dựng mô hình thí điểm. Hai địa điểm được lựa chọn là Làng mai vàng Phước Định và làng nghề bánh tráng cù lao Mây.

Tiến sĩ Phan Bảo Giang, chủ nhiệm đề tài Xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại các xã cù lao của tỉnh Vĩnh Long ẢNH: G.P

"Mô hình hoàn chỉnh này được phát huy từ nền tảng du lịch cộng đồng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ tài nguyên của địa phương. Với các xã cù lao, loại hình này mở thêm cơ hội việc làm, tiêu thụ nông sản và sản phẩm làng nghề, đồng thời tạo động lực gìn giữ văn hóa, cảnh quan và môi trường sống", tiến sĩ Giang cho hay.

Theo ông Giang, đây là bước khởi động cho giai đoạn phát triển du lịch cộng đồng có liên kết trên quy mô toàn tỉnh sau sáp nhập, hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm bản địa và sinh kế lâu dài của người dân.

Hội thảo cũng đã tiếp nhận 30 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia và tác giả đến từ các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Các tham luận tiếp cận những vấn đề về thị trường, sản phẩm, hạ tầng, nhân lực, chính sách và quản trị cộng đồng để cùng đưa ra giải pháp phát triển cho mô hình du lịch này.