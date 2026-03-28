Phim về người trẻ giữ gìn làng nghề truyền thống lên sóng

Lấy bối cảnh một làng nghề làm hương truyền thống, phim khắc họa đời sống nông thôn hiện đại với những con người đang nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn giá trị cũ và thích nghi với nhịp sống mới. Trung tâm câu chuyện là nhân vật Mai (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) - cô gái trẻ được đào tạo bài bản về marketing nhưng quyết định từ bỏ cơ hội nơi đô thị để trở về quê, tiếp quản xưởng hương gia đình. Lựa chọn này không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn phản ánh một xu hướng xã hội đáng chú ý: ngày càng nhiều người trẻ tìm về cội nguồn, chủ động gìn giữ và làm mới các nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Bên cạnh câu chuyện bảo tồn, phim Ngược đường ngược nắng còn đi sâu vào những xung đột thực tế: mâu thuẫn giữa các gia đình làm nghề, định kiến về việc "bỏ phố về quê", cùng áp lực đổi mới để tồn tại trong nền kinh tế thị trường.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Đình Tú và Ngọc Huyền trong vai cặp đôi chính Trung và Mai, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Thanh Bình, Tú Oanh, Anh Tuấn…