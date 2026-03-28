Phim về người trẻ giữ gìn làng nghề truyền thống lên sóng

Thu Thủy
Thu Thủy
28/03/2026 07:06 GMT+7

Bộ phim truyền hình Ngược đường ngược nắng với câu chuyện mang đậm hơi thở thời đại, xoay quanh lựa chọn "đi ngược dòng" của người trẻ để gìn giữ nghề truyền thống do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện, thuộc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), sẽ chính thức lên sóng VTV1 từ ngày 30.3.

Lấy bối cảnh một làng nghề làm hương truyền thống, phim khắc họa đời sống nông thôn hiện đại với những con người đang nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn giá trị cũ và thích nghi với nhịp sống mới. Trung tâm câu chuyện là nhân vật Mai (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) - cô gái trẻ được đào tạo bài bản về marketing nhưng quyết định từ bỏ cơ hội nơi đô thị để trở về quê, tiếp quản xưởng hương gia đình. Lựa chọn này không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn phản ánh một xu hướng xã hội đáng chú ý: ngày càng nhiều người trẻ tìm về cội nguồn, chủ động gìn giữ và làm mới các nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một.

Bên cạnh câu chuyện bảo tồn, phim Ngược đường ngược nắng còn đi sâu vào những xung đột thực tế: mâu thuẫn giữa các gia đình làm nghề, định kiến về việc "bỏ phố về quê", cùng áp lực đổi mới để tồn tại trong nền kinh tế thị trường.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Đình Tú và Ngọc Huyền trong vai cặp đôi chính Trung và Mai, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Thanh Bình, Tú Oanh, Anh Tuấn…

Phim truyền hình ngược đường ngược nắng khám phá văn hóa giữ gìn nghề truyền thống - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Ngược đường ngược nắng

ẢNH: VFC

Hoa hậu 10X để mặt mộc đóng phim, nỗ lực thoát mác 'bình hoa di động'

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
