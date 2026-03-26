Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20 kg

Thạch Anh
Thạch Anh
26/03/2026 12:18 GMT+7

Sự kiện ra mắt phim 'Hẹn em ngày nhật thực' có sự góp mặt của dàn sao Việt gồm Cát Phượng, Khả Như, Diệu Nhi, Tuyền Mập, Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh...

Ngày 25.3, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của dàn sao Việt gồm NSND Lê Khanh, Hứa Vĩ Văn, Lâm Vĩ Dạ - Hứa Minh Đạt, Tuyền Mập, Thiên Ân, Khương Lê, Thanh Sơn...

Đây là tác phẩm điện ảnh do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn, phối hợp cùng nhà sản xuất - giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng. Phim lấy bối cảnh Việt Nam thập niên 1990, xoay quanh câu chuyện tình giữa hai nhân vật Ân (Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê), đồng thời khai thác chủ đề tình yêu gắn với yếu tố đức tin.

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 1.

Dàn diễn viên Hẹn em ngày nhật thực hào hứng khi gặp gỡ khán giả trong sự kiện ra mắt phim

Được biết ban đầu phim có tên là Thư tình gửi ma sơ. Song sau đó, việc đạo diễn đổi thành Hẹn em ngày nhật thực khiến khán giả tò mò. Chia sẻ về điều này, Lê Thiện Viễn cho biết từ “ma sơ” khiến nhiều khán giả trẻ không có đạo khó hiểu. Nên sau khi cân nhắc, ê kíp quyết định đổi tên để có thể tiếp cận nhiều người xem hơn.

Vào vai nữ tu trong phim với Thiên Ân là một trải nghiệm đáng nhớ. Hoa hậu 10X kể cô được đạo diễn cho thời gian tiền kỳ dài để tìm hiểu và chuẩn bị cho nhân vật. Trong giai đoạn đó, Thiên Ân đến tu viện để xin trải nghiệm cuộc sống của các sơ. “Nhân vật Ân có nỗi đau của cô ấy, mẹ Hoa cũng có nỗi đau của bà. Khi trở thành Ân trong phim, tôi mới thực sự hiểu và cảm nhận phải làm thế nào để bảo vệ tình yêu và vẫn giữ được sự tôn trọng với đức tin của mình”, cô nói.

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 2.

Thiên Ân tiết lộ chuyện để mặt mộc trong quá trình quay phim Hẹn em ngày nhật thực

Thiên Ân cũng chia sẻ việc đạo diễn muốn cô để mặt mộc hoàn toàn trong phim, thậm chí phải lấy phấn dặm thêm để làm nhạt màu môi vốn có. “Khi phim được giới thiệu đến khán giả, bình luận tôi đọc được nhiều nhất là việc mọi người chê nhan sắc của tôi. Trong phim này, hầu như tôi để mặt mộc, kể cả chân mày. Đây là một nhân vật đặc biệt đối với tôi”, nàng hậu 10X bộc bạch thêm.

Tuyền Mập cùng dàn sao đến ủng hộ phim

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 3.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt tình tứ tại sự kiện. Cả hai cũng góp mặt trong dự án lần này của đạo diễn Lê Thiện Viễn

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 4.

Tuyền Mập diện váy trắng xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện sau khi giảm hơn 20 kg. Dù có sự cải thiện về ngoại hình song nữ diễn viên cho biết cô vẫn ưu tiên đảm bảo sức khỏe để phục vụ cho các vai diễn

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 5.

Dàn mỹ nhân như Á hậu Bùi Khánh Linh, Á hậu Kiều Loan, Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Phương Anh, Á hậu Cẩm Ly rạng rỡ đến chúc mừng vai diễn mới của Đoàn Thiên Ân

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 6.

Diệu Nhi cùng Trần Ngọc Vàng tại thảm đỏ ra mắt phim. Trước đó, nữ diễn viên từng kết hợp với đạo diễn Lê Thiện Viễn trong dự án Vu quy đại náo

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 7.

Khả Như mặc gợi cảm cùng Song Luân đến ủng hộ đoàn phim. Thời gian qua, chuyện tình cảm của nữ diễn viên 8X cũng được cộng đồng mạng quan tâm

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 8.
Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 9.
Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 10.

Thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Hẹn em ngày nhật thực còn có sự đổ bộ của dàn người đẹp như Ngọc Châu, Phương Linh, Nguyễn Đình Như Vân

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 11.
Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 12.

Kỳ Duyên và Diệp Lâm Anh "đối lập" tại sự kiện. Nếu như nàng hậu diện thiết kế váy xẻ sâu tôn đường cong nóng bỏng thì đàn chị chọn áo dài kín đáo trong lần xuất hiện này

Tuyền Mập rạng rỡ đi sự kiện sau khi giảm hơn 20kg - Ảnh 13.

Nghệ sĩ Cát Phượng đến ủng hộ đoàn phim

Tuyền Mập Thiên Ân Hẹn em ngày nhật thực Thư tình gửi ma sơ Lê Thiện Viễn
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

