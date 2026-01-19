Ở trận đấu này, đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM hướng đến màn chia tay đẹp bởi hết cơ hội giành vé vào play-off khi đã thua ở 2 lượt trận trước đó với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (0-7) và đội Trường ĐH Lạc Hồng (1-8). Các cầu thủ đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM thể hiện sự năng nổ, khát khao cống hiến nhưng việc không may rơi vào bảng đấu "nặng" khiến họ yếu thế. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để đội bóng này nhận ra thực lực của mình, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn để chinh phục mùa giải tiếp theo của TNSV THACO cup.



Đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM quyết tâm có trận đấu đẹp ở lượt trận cuối nhóm 3, vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra hôm nay trên sân Tao Đàn ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó đội Trường CĐ Công thương TP.HCM hiện có 3 điểm, cùng điểm với đội Trường ĐH Lạc Hồng cũng là đội mà họ đánh bại được ở trận đấu mở màn. Khó cạnh tranh ngôi nhất nhóm 3 với cựu vô địch đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, mục tiêu khả dĩ của đội Trường CĐ Công thương TP.HCM là đánh bại đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM để cạnh tranh suất dành cho 2 đội nhì bảng có thành tích tốt. Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM cũng nỗ lực ghi thật nhiều bàn thắng để chạy đua cùng các đối thủ.

Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM (áo trắng) tìm kiếm chiến thắng đậm trước đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM nhằm cạnh tranh tấm vé tham dự play-off

ẢNH: ĐỘC LẬP

Mỗi đội một mục tiêu cụ thể, vì thế cuộc chạm trán giữa đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM với đội Trường CĐ Công thương TP.HCM hứa hẹn hấp dẫn và nhiều bàn thắng.

Xếp hạng nhóm 3 trước vòng đấu cuối: 1/Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (6 điểm, hiệu số 11), 2/Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM (3 điểm, hiệu số -3), 3/Đội Trường ĐH Lạc Hồng (3 điểm, hiệu số 6), 4/Đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM (0 điểm, hiệu số -14).