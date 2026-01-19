Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường CĐ Công thương TP.HCM: Chiến đấu đến cùng

Hoàng Quỳnh - Lĩnh Nam
19/01/2026 12:56 GMT+7

14 giờ hôm nay trên sân Tao Đàn diễn ra lượt trận cuối nhóm 3 vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) giữa đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM với đội Trường CĐ Công thương TP.HCM.

Ở trận đấu này, đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM hướng đến màn chia tay đẹp bởi hết cơ hội giành vé vào play-off khi đã thua ở 2 lượt trận trước đó với đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (0-7) và đội Trường ĐH Lạc Hồng (1-8). Các cầu thủ đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM thể hiện sự năng nổ, khát khao cống hiến nhưng việc không may rơi vào bảng đấu "nặng" khiến họ yếu thế. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để đội bóng này nhận ra thực lực của mình, có sự chuẩn bị kỹ càng hơn để chinh phục mùa giải tiếp theo của TNSV THACO cup.

Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường CĐ Công thương TP.HCM: Chiến đấu đến cùng - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM quyết tâm có trận đấu đẹp ở lượt trận cuối nhóm 3, vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra hôm nay trên sân Tao Đàn

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong khi đó đội Trường CĐ Công thương TP.HCM hiện có 3 điểm, cùng điểm với đội Trường ĐH Lạc Hồng cũng là đội mà họ đánh bại được ở trận đấu mở màn. Khó cạnh tranh ngôi nhất nhóm 3 với cựu vô địch đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, mục tiêu khả dĩ của đội Trường CĐ Công thương TP.HCM là đánh bại đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM để cạnh tranh suất dành cho 2 đội nhì bảng có thành tích tốt. Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM cũng nỗ lực ghi thật nhiều bàn thắng để chạy đua cùng các đối thủ. 

Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường CĐ Công thương TP.HCM: Chiến đấu đến cùng - Ảnh 2.

Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM (áo trắng) tìm kiếm chiến thắng đậm trước đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM nhằm cạnh tranh tấm vé tham dự play-off

ẢNH: ĐỘC LẬP

Mỗi đội một mục tiêu cụ thể, vì thế cuộc chạm trán giữa đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM với đội Trường CĐ Công thương TP.HCM hứa hẹn hấp dẫn và nhiều bàn thắng. 

Xếp hạng nhóm 3 trước vòng đấu cuối: 1/Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (6 điểm, hiệu số 11), 2/Đội Trường CĐ Công thương TP.HCM (3 điểm, hiệu số -3), 3/Đội Trường ĐH Lạc Hồng (3 điểm,  hiệu số 6), 4/Đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM (0 điểm, hiệu số -14). 

Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường CĐ Công thương TP.HCM: Chiến đấu đến cùng - Ảnh 3.

