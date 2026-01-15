Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng: Không còn đường lùi

Hoàng Lê - Bảo Nghi
15/01/2026 08:34 GMT+7

9 giờ 45 hôm nay trên sân Tao Đàn, đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM chạm trán đội Trường ĐH Lạc Hồng ở lượt trận thứ hai nhóm III, vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Ở lượt trận đầu tiên, đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM để thua 0-7 trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM còn đội Trường ĐH Lạc Hồng thất thủ 0-1 trước đội Trường CĐ Công thương TP.HCM. Vì thế cả 2 đội phải quyết đấu, tìm kiếm chiến thắng nhằm níu kéo hi vọng cạnh tranh suất vào vòng play-off. 

Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng: Không còn đường lùi - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM (phải) dồn quyết tâm khi chạm trán với đội Trường ĐH Lạc Hồng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Đội Trường ĐH Lạc Hồng thi đấu khá tốt ở trận ra quân, tạo thế trận không thua kém so với đối thủ nhưng không tận dụng tốt các cơ hội có được và một phần thiếu may mắn nên nhận thất bại đáng tiếc. Vì thế thầy trò HLV Đèo Đăng Khoa đặt quyết tâm cao độ, hướng đến 3 điểm đầu tay khi đối đầu với đối thủ được đánh giá "ngang sức" là đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM.

Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng: Không còn đường lùi - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Lạc Hồng (áo xanh) tìm kiếm chiến thắng đầu tay ở TNSV THACO cup 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Không may rơi vào bảng đấu mạnh và phải chạm trán với cựu vương đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM rất mạnh ngay ở trận đầu kiến các cầu thủ đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM có phần choáng ngợp. Tuy nhiên đó cũng là dịp thử lửa cần thiết để các học trò HLV Nguyễn Thành Ý thêm cứng cáp, tự tin hơn khi đối đầu với đội Trường ĐH Lạc Hồng. Với các cầu thủ đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM, mục tiêu của họ là cống hiến, học hỏi qua từng trận đấu ở TNSV THACO cup 2026 nhằm có được những trải nghiệm đẹp trong đời sinh viên. 

Với lực lượng được đánh giá khá cân bằng, đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM và đội Trường ĐH Lạc Hồng hứa hẹn cống hiến những pha bóng gay cấn, hấp dẫn và nhiều bàn thắng. 

