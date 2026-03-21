Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức hội thảo khoa học, lễ ký kết quan trọng

Hội thảo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng thu hút 100 chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trên toàn quốc ảnh: Quốc Việt

Sáng 21.3, phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) tại tỉnh Khánh Hòa, Khoa Khoa học thể thao TDTU phối hợp cùng với Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo chuyên đề Giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học với chủ đề "Ứng dụng công nghệ số và các phương pháp dạy học hiện đại cho sự phát triển giáo dục toàn diện".

Hội thảo có sự hiện diện của bà Thái Thị Lệ Hằng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; bà Lê Thái Trường Thi - Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hoà; ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL lịch tỉnh Khánh Hoà; PGS.TS. Trần Duy Hòa - Chủ tịch hội thảo, cùng gần 100 chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên trên toàn quốc.

Hội thảo thu hút hơn 50 bài tham luận khoa học được đăng trong kỷ yếu hội thảo có chỉ số xuất bản ISBN. Các báo cáo tham luận tập trung vào nhiều nội dung như ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, phát triển thể thao trường học theo hướng khoa học và các giải pháp y sinh học, tâm lý học thể thao nhằm nâng cao hiệu quả vận động cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Duy Hòa nhấn mạnh: "Mục tiêu của hội thảo là nhằm kết nối các nhà khoa học, để đưa công nghệ số vào trong thể thao trường học. Đây là việc hết sức quan trọng có ý nghĩa với xu hướng chung của thế giới.

PGS.TS Trần Duy Hòa thuyết trình chuyên đề phân tích thể thao trong xu hướng 4.0 ảnh: Quốc Việt

Nếu chúng ta không trao đổi, chúng ta không nắm thông tin thì sẽ đi chậm hơn, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Trong xu hướng phát triển chung của thể thao trường học, có rất nhiều hoạt động rất đa dạng và phong phú, đặc biệt loại hình tổ chức, không chỉ đơn giản là chạy nhảy nữa.

Thể thao học đường hiện có rất nhiều môn thể thao, đòi hỏi tiếp cận thông tin, hình thức tổ chức ở tầm khác hơn, đòi hỏi đáp ứng nhiều yêu cầu thị hiếu chung. Nếu không áp dụng công nghệ số vào các hoạt động thể thao trường học, chúng ta sẽ bị lỗi thời".

TS Trương Hoài Trung đến từ Trường ĐH Nha Trang là một trong những người có báo cáo tại hội thảo chia sẻ: "Hội thảo của Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức tại phân viện tỉnh Khánh Hòa có chủ đề không mới, nhưng phù hợp với giai đoạn hiện nay và sắp tới, cùng với các văn bản nhà nước ủng hộ việc phát triển toàn diện sinh viên giai đoạn 2025 - 2040.

Là nhà khoa học thể thao thuộc Trường ĐH Nha Trang, tôi có nghiên cứu vấn đề muốn phát triển thể chất thì nhà trường sẽ phải phát triển nhiều nội dung học thể thao phong phú để sinh viên lựa chọn môn thể thao phù hợp.

Lễ ký kết giữa Khoa Khoa học thể thao TDTU và Trung tâm HLTĐ TP.HCM ảnh: Quốc Việt

Ngoài ra, sinh viên phải tiếp cận được các sân chơi ngoại khóa, nhà trường cần phải tổ chức các sự kiện thể thể thao để hướng đến, thu hút nhà tài trợ và giải đấu về để sinh viên thấy được sự nhiệt huyết, cũng như tính chuyên môn cao như giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đang được tổ chức quá chỉn chu, chuyên nghiệp.

Trường ĐH Nha Trang cũng từng tổ chức giải bóng rổ quốc gia, VBA, bóng đá, Muay và một số môn thể thao khác với cấp độ tỉnh và khu vực, để từ đó sinh viên phát triển nhiều môn thể thao phù hợp nhất với mình".

Trong khuôn khổ chương trình, Khoa Khoa học thể thao TDTU và TT HLTĐ TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện thực tập, trải nghiệm thực tế cho sinh viên ngành quản lý thể dục thể thao.

Việc hợp tác giữa hai đơn vị này sẽ góp phần nâng cao chất lượng VĐV, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trong thể thao, đặc biệt là thể thao học đường.