Trường ĐH Việt Nam muốn thu hút sinh viên Mỹ đến học tập

21 trường ĐH của Mỹ tham gia chương trình, gồm: Colorado State University; Duke University; North Carolina A&T State University; Ohio University; Oklahoma State University; Orange Coast College; Oregon State University; Rutgers University; Stanford University; The University of Tulsa; Towson University; University of Alabama; University of Cincinnati; University of Connecticut; University of Illinois Urbana-Champaign; University of Kentucky; University of Massachusetts Amherst; University of Nebraska–Lincoln; University of Vermont; University of Wyoming; Washington University in St. Louis.

15 trường ĐH của Việt Nam khu vực từ Đà Nẵng trở vào, gồm: ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Nha Trang; các trường ĐH Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Quốc tế, Công nghệ thông tin và An Giang thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM; Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Cần Thơ.