Trương Mạn Ngọc, Trương Quốc Vinh từng kiệt quệ khi làm việc với Vương Gia Vệ

Scandal mới nhất của làng giải trí Hoa ngữ liên quan đến Vương Gia Vệ khiến công chúng nhắc lại từng có nhiều nghệ sĩ danh tiếng lựa chọn chấm dứt hợp tác với vị đạo diễn kỳ cựu sau thời gian cộng tác.

Hàng loạt tên tuổi lớn kiệt sức khi làm việc với Vương Gia Vệ

Trương Quốc Vinh, sau Xuân quang xạ tiết, tuyên bố không hợp tác thêm với Vương Gia Vệ và từng nói tại liveshow năm 1997 rằng bản thân kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Trương Mạn Ngọc cũng cho rằng việc quay bộ phim 2046 tiêu hao năng lượng của cô khi nhiều phân cảnh bị cắt bỏ không lý do.

Trương Học Hữu từng phải quay lại một động tác ngẩng đầu đến 60 lần và bị ám ảnh. Lương Triều Vỹ không chỉ từng lên tiếng thay Trương Quốc Vinh, cho rằng Xuân quang xạ tiết lợi dụng độ nổi tiếng của anh, mà còn công khai thừa nhận bản thân không thể tận hưởng niềm vui trong quá trình quay Đông Tà Tây Độc.

Đạo diễn Vương Gia Vệ trở thành tâm điểm dư luận sau đoạn ghi âm rò rỉ gây tranh cãi Ảnh: AFP

Một số ngôi sao nước ngoài, bao gồm Kimura Takuya và Song Hye Kyo cũng từng bộc lộ áp lực khi hợp tác với Vương Gia Vệ. Theo tổng hợp của cư dân mạng, có khoảng 15 nghệ sĩ từng công khai chia sẻ câu chuyện tương tự, được ví như "Liên minh báo thù". Nhiều năm qua, công chúng vẫn cho rằng sự khắt khe của Vương Gia Vệ xuất phát từ tinh thần nghệ thuật, nhưng chính những chia sẻ thẳng thắn từ các diễn viên lại cho thấy một khía cạnh khác.

Tuy vậy, giữa danh sách những cái tên kiệt sức vì Vương Gia Vệ, có một người không hề chịu sức ép và thậm chí còn "phản đòn" thành công, đó là Vương Phi - nữ nghệ sĩ nổi tiếng với tính cách độc lập và phong thái lạnh lùng.

Đoạn ghi âm lần này gây chú ý vì khiến cả showbiz chao đảo. Trong cuộc trò chuyện bị rò rỉ, Vương Gia Vệ chê trách Đường Yên thích làm màu, giả tạo. Điều này đối lập hoàn toàn với những lời khen công khai trước đây mà ông dành cho nữ diễn viên, khiến dư luận đánh giá Vương Gia Vệ "sống hai mặt".

Đoạn ghi âm cũng hé lộ một số "luật ngầm" trong ngành. Biên kịch Tần Văn cho biết, trong Lưu Kim Tuế Nguyệt, một phần thoại của Lưu Thi Thi bị chuyển cho Nghê Ni theo chỉ đạo của đạo diễn, và khi Lưu Thi Thi nêu thắc mắc, cô lại bị phản bác. Điều đáng nói, cả hai người trong đoạn ghi âm đều cười cợt khi bàn đến sự bất công này.

Ngoài ra, Vương Gia Vệ còn dùng từ ngữ nhạy cảm khi nói về Trần Đạo Minh và buông lời dung tục liên quan đến nữ diễn viên Kim Tĩnh. Ngay cả Tần Văn cũng bị ông buông lời trêu chọc thiếu tôn trọng. Những câu nói này khiến hình ảnh đạo diễn vốn nổi tiếng điềm đạm, đạo mạo trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn.

Thực tế, những câu chuyện về phong cách làm việc cực đoan của Vương Gia Vệ không phải mới. Cụ thể, khi quay Xuân quang xạ tiết tại Argentina, Trương Quốc Vinh bị ảnh hưởng sức khỏe, nhưng theo lời kể, đạo diễn không cho phép đi khám và giữ hộ chiếu của anh. Cuối cùng, vì lịch trình biểu diễn, Trương Quốc Vinh bị chuyển từ vai nam chính sang vai phụ.

Trong quá trình quay Xuân quang xạ tiết tại Argentina, Trương Quốc Vinh không khỏe nhưng Vương Gia Vệ không cho anh đi khám và giữ hộ chiếu, khiến tài tử kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần

Ảnh: anothermag

Bên cạnh đó là hàng loạt trường hợp nổi tiếng khác: Trương Mạn Ngọc, Trương Học Hữu, Lương Gia Huy, Vương Tổ Hiền bị cắt gần hết cảnh trong Đông Tà Tây Độc. Trương Chấn tập luyện võ thuật 3 năm cho Nhất Đại Tông Sư nhưng lên phim chỉ có vài phân đoạn, Song Hye Kyo cũng tương tự khi miệt mài trên phim trường 3 năm nhưng thoại chỉ còn một câu.

Trong số đó, chỉ Vương Phi phản ứng khác biệt. Theo hồi ký của nhà quay phim Đỗ Khả Phong, Vương Phi chỉ quay mỗi cảnh một lần, từ chối quay lại và nói: "Nếu các anh không bắt được trạng thái tốt nhất, đó là vấn đề của các anh". Cô cũng từng thẳng thắn: "Ông ấy thay đổi ý liên tục, tôi chưa bao giờ nghe ông ấy". Nhờ vậy, phim Trùng Khánh sâm lâm chỉ mất 2 tháng để hoàn thành.

Nhiều người từng cho rằng phong cách không kịch bản, quay phim ứng biến của Vương Gia Vệ là biểu hiện sáng tạo. Tuy nhiên, nhìn lại thiệt hại mà các diễn viên phải chịu, đây không còn là sự mạo hiểm nghệ thuật, mà là sự ích kỷ, thiếu tôn trọng lao động sáng tạo.

Một nhà phê bình gần đây đã thẳng thắn nhận định: thành công của Vương Gia Vệ phần lớn dựa vào thế hệ vàng của điện ảnh Hồng Kông. Khi không còn những diễn viên xuất chúng ấy, tác phẩm của ông lộ rõ hạn chế.