Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Trương Mạn Ngọc, Trương Quốc Vinh từng kiệt quệ khi làm việc với Vương Gia Vệ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
04/11/2025 14:39 GMT+7

Đoạn ghi âm giữa đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn đã khiến nhiều sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng. Các tên tuổi lớn như Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc cũng bị kéo vào vụ việc.

Scandal mới nhất của làng giải trí Hoa ngữ liên quan đến Vương Gia Vệ khiến công chúng nhắc lại từng có nhiều nghệ sĩ danh tiếng lựa chọn chấm dứt hợp tác với vị đạo diễn kỳ cựu sau thời gian cộng tác.

Hàng loạt tên tuổi lớn kiệt sức khi làm việc với Vương Gia Vệ

Trương Quốc Vinh, sau Xuân quang xạ tiết, tuyên bố không hợp tác thêm với Vương Gia Vệ và từng nói tại liveshow năm 1997 rằng bản thân kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Trương Mạn Ngọc cũng cho rằng việc quay bộ phim 2046 tiêu hao năng lượng của cô khi nhiều phân cảnh bị cắt bỏ không lý do.

Trương Học Hữu từng phải quay lại một động tác ngẩng đầu đến 60 lần và bị ám ảnh. Lương Triều Vỹ không chỉ từng lên tiếng thay Trương Quốc Vinh, cho rằng Xuân quang xạ tiết lợi dụng độ nổi tiếng của anh, mà còn công khai thừa nhận bản thân không thể tận hưởng niềm vui trong quá trình quay Đông Tà Tây Độc.

Trương Mạn Ngọc, Trương Quốc Vinh từng kiệt quệ khi làm việc với Vương Gia Vệ - Ảnh 1.

Đạo diễn Vương Gia Vệ trở thành tâm điểm dư luận sau đoạn ghi âm rò rỉ gây tranh cãi

Ảnh: AFP

Một số ngôi sao nước ngoài, bao gồm Kimura Takuya và Song Hye Kyo cũng từng bộc lộ áp lực khi hợp tác với Vương Gia Vệ. Theo tổng hợp của cư dân mạng, có khoảng 15 nghệ sĩ từng công khai chia sẻ câu chuyện tương tự, được ví như "Liên minh báo thù". Nhiều năm qua, công chúng vẫn cho rằng sự khắt khe của Vương Gia Vệ xuất phát từ tinh thần nghệ thuật, nhưng chính những chia sẻ thẳng thắn từ các diễn viên lại cho thấy một khía cạnh khác.

Tuy vậy, giữa danh sách những cái tên kiệt sức vì Vương Gia Vệ, có một người không hề chịu sức ép và thậm chí còn "phản đòn" thành công, đó là Vương Phi - nữ nghệ sĩ nổi tiếng với tính cách độc lập và phong thái lạnh lùng.

Đoạn ghi âm lần này gây chú ý vì khiến cả showbiz chao đảo. Trong cuộc trò chuyện bị rò rỉ, Vương Gia Vệ chê trách Đường Yên thích làm màu, giả tạo. Điều này đối lập hoàn toàn với những lời khen công khai trước đây mà ông dành cho nữ diễn viên, khiến dư luận đánh giá Vương Gia Vệ "sống hai mặt".

Đoạn ghi âm cũng hé lộ một số "luật ngầm" trong ngành. Biên kịch Tần Văn cho biết, trong Lưu Kim Tuế Nguyệt, một phần thoại của Lưu Thi Thi bị chuyển cho Nghê Ni theo chỉ đạo của đạo diễn, và khi Lưu Thi Thi nêu thắc mắc, cô lại bị phản bác. Điều đáng nói, cả hai người trong đoạn ghi âm đều cười cợt khi bàn đến sự bất công này.

Ngoài ra, Vương Gia Vệ còn dùng từ ngữ nhạy cảm khi nói về Trần Đạo Minh và buông lời dung tục liên quan đến nữ diễn viên Kim Tĩnh. Ngay cả Tần Văn cũng bị ông buông lời trêu chọc thiếu tôn trọng. Những câu nói này khiến hình ảnh đạo diễn vốn nổi tiếng điềm đạm, đạo mạo trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn.

Thực tế, những câu chuyện về phong cách làm việc cực đoan của Vương Gia Vệ không phải mới. Cụ thể, khi quay Xuân quang xạ tiết tại Argentina, Trương Quốc Vinh bị ảnh hưởng sức khỏe, nhưng theo lời kể, đạo diễn không cho phép đi khám và giữ hộ chiếu của anh. Cuối cùng, vì lịch trình biểu diễn, Trương Quốc Vinh bị chuyển từ vai nam chính sang vai phụ.

Trương Mạn Ngọc, Trương Quốc Vinh từng kiệt quệ khi làm việc với Vương Gia Vệ - Ảnh 2.

Trong quá trình quay Xuân quang xạ tiết tại Argentina, Trương Quốc Vinh không khỏe nhưng Vương Gia Vệ không cho anh đi khám và giữ hộ chiếu, khiến tài tử kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần

Ảnh: anothermag

Bên cạnh đó là hàng loạt trường hợp nổi tiếng khác: Trương Mạn Ngọc, Trương Học Hữu, Lương Gia Huy, Vương Tổ Hiền bị cắt gần hết cảnh trong Đông Tà Tây Độc. Trương Chấn tập luyện võ thuật 3 năm cho Nhất Đại Tông Sư nhưng lên phim chỉ có vài phân đoạn, Song Hye Kyo cũng tương tự khi miệt mài trên phim trường 3 năm nhưng thoại chỉ còn một câu.

Trong số đó, chỉ Vương Phi phản ứng khác biệt. Theo hồi ký của nhà quay phim Đỗ Khả Phong, Vương Phi chỉ quay mỗi cảnh một lần, từ chối quay lại và nói: "Nếu các anh không bắt được trạng thái tốt nhất, đó là vấn đề của các anh". Cô cũng từng thẳng thắn: "Ông ấy thay đổi ý liên tục, tôi chưa bao giờ nghe ông ấy". Nhờ vậy, phim Trùng Khánh sâm lâm chỉ mất 2 tháng để hoàn thành.

Nhiều người từng cho rằng phong cách không kịch bản, quay phim ứng biến của Vương Gia Vệ là biểu hiện sáng tạo. Tuy nhiên, nhìn lại thiệt hại mà các diễn viên phải chịu, đây không còn là sự mạo hiểm nghệ thuật, mà là sự ích kỷ, thiếu tôn trọng lao động sáng tạo.

Một nhà phê bình gần đây đã thẳng thắn nhận định: thành công của Vương Gia Vệ phần lớn dựa vào thế hệ vàng của điện ảnh Hồng Kông. Khi không còn những diễn viên xuất chúng ấy, tác phẩm của ông lộ rõ hạn chế.

Tin liên quan

Trương Mạn Ngọc nhiều lần khổ vì tình, từng bị bạn trai 'bào' sạch tiền

Trương Mạn Ngọc nhiều lần khổ vì tình, từng bị bạn trai 'bào' sạch tiền

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh gây chú ý khi chia sẻ đường tình lắm truân chuyên của Trương Mạn Ngọc. Theo lời vị này, minh tinh họ Trương là kẻ si tình, nhiều lần khổ sở vì đàn ông thậm chí có lúc bị lừa cả tình lẫn tiền.

Bạn đời, khán giả bồi hồi nhớ Trương Quốc Vinh

Khám phá thêm chủ đề

Vương Gia Vệ Trương Mạn Ngọc Trương Quốc Vinh Lương Triều Vỹ Lưu Thi Thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận