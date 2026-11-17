Ngày 17.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại điểm cao E7, H5 thuộc địa phận xã Ia Boòng.



Trước đó, trên cơ sở kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu kết luận địa bàn, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và nguồn tin do người dân cung cấp tại làng Sơr, xã Ia Boòng, từ ngày 26.7 - 24.9, Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao E7, H5.

Trong số 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 5 hài cốt đã xác định được tên. Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều di vật như dép cao su, bút, tăng võng... Toàn bộ di vật tìm thấy cùng các hài cốt đều được thống kê, thu thập và bảo quản chu đáo. Các mẫu sinh phẩm đã được lấy theo quy định để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Toàn bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong đợt tìm kiếm này đều được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Sau lễ truy điệu trang trọng, các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai, xúc động: "Từ nhiều miền quê khác nhau, các anh đã đến đây, cùng đồng bào các dân tộc Tây nguyên chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Các anh đã gửi lại nơi này tuổi thanh xuân, những ước mơ còn dang dở, cả những hạnh phúc bình dị mà mỗi con người đều có quyền được hưởng.

Chúng ta không biết hết tên tuổi, quê quán, những câu chuyện riêng của 18 người lính hôm nay trở về. Nhưng chúng ta biết rằng, phía sau mỗi sự hy sinh là một cuộc đời; phía sau mỗi người lính là một gia đình, một người mẹ, người cha, một người vợ, người con, hay một người thân đã từng mỏi mòn mong đợi".

Cũng theo lời bà Lịch, các anh đã nằm xuống để đất nước được đứng lên. Các anh đã không thể trở về để những thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, độc lập. Và chính vì thế, sự hy sinh ấy không bao giờ có thể đo đếm bằng năm tháng, cũng không thể đáp đền chỉ bằng những lời tri ân. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về. Mỗi phần mộ được an táng là thêm một địa chỉ để đồng bào, đồng đội và các thế hệ hôm nay, mai sau tưởng nhớ, tri ân.

18 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai ẢNH: TRẦN HIẾU

Bà Lịch cho rằng, hành trình ấy vẫn chưa trọn vẹn khi còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, những người chưa xác định được danh tính và những gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức người thân. Bởi vậy, trách nhiệm tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các anh trở về vẫn phải được tiếp nối bằng tất cả sự tận tâm, nghĩa tình và trách nhiệm.

"Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, hôm nay các anh đã trở về trong vòng tay của đồng đội, đồng bào và quê hương Gia Lai. Có thể chúng tôi chưa biết đầy đủ tên từng người, chưa thể gọi đúng tên từng miền quê nơi các anh sinh ra. Nhưng trong lòng đất mẹ, các anh không bao giờ là những người bị lãng quên. Từ hôm nay, nơi đây sẽ có thêm 18 phần mộ được chăm sóc, thêm 18 nén hương được thắp lên, và thêm những câu chuyện về sự hy sinh được gìn giữ, kể lại cho các thế hệ mai sau", bà Lịch nói.