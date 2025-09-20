Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Truy nã cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank Nguyễn Thế Bình

Trần Cường
Trần Cường
20/09/2025 06:26 GMT+7

Ông Nguyễn Thế Bình, Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), bị truy nã với cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25.1.2024 của cơ quan này. 

Truy nã cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank Nguyễn Thế Bình - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thế Bình

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Quá trình điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với ông Nguyễn Thế Bình (71 tuổi, quê Hưng Yên; thường trú tại chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cựu Chủ tịch Agribank, về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, điều 206 bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cho hay, ông Bình đã bỏ trốn trong năm nay, trước khi bỏ trốn ông Bình ở chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh.

C03 yêu cầu ông Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà ông Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

C03 cũng đề nghị nếu phát hiện bị can Nguyễn Thế Bình đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, C03 đề nghị liên hệ điều tra viên Trịnh Quang Thái theo số điện thoại 0989826535, và điều tra viên Lưu Xuân Hải theo số điện thoại 0983811805. Hoặc có thể liên hệ Phòng 2, C03 tại 47 Phạm Văn Đồng (P.Phú Diễn, TP.Hà Nội).

Khám phá thêm chủ đề

truy nã Bộ Công an ngân hàng Agribank
