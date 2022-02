Truy nã ông trùm đánh tráo giấy tờ, thuê người đóng giả chủ đất để lừa đảo

Chiều 25.2, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã mời làm việc một số người trong nhóm vây ráp, đánh người ngay trung tâm TP.HCM. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.