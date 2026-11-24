Trưa 24.11, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận 2 cá nhân tử vong khi cứu người đuối nước ở biển Nha Trang đã được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Hai cá nhân đó là ông Nguyễn Duy An, ở tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang và ông Phạm Sáng, ở số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang (cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa).

Theo quyết định, ông An và ông Sáng được truy tặng Huân chương Dũng cảm vì đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang; là những tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng.

Chủ tịch UBND phường Nha Trang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình ông Phạm Sáng ẢNH: NHA TRANG

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 21.11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, đường Trần Phú, phường Nha Trang, một phụ nữ đang tắm biển bất ngờ có dấu hiệu đuối nước.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An lập tức lao xuống biển cứu người. Tuy nhiên, do sóng lớn, biển động, ông An cũng rơi vào tình trạng đuối nước, chới với giữa biển.

Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang nhanh chóng mang phao tiếp cận hiện trường, đưa cả hai người vào bờ. Người phụ nữ được cứu sống, sức khỏe ổn định, nhưng ông An đã tử vong.

Riêng ông Sáng bị kiệt sức sau quá trình tham gia cứu nạn, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông Sáng cũng không qua khỏi ngày 22.11.

Lãnh đạo phường Nha Trang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thư tri ân và chia buồn cho gia đình ông Nguyễn Duy An ẢNH: NHA TRANG

Trước nghĩa cử cao đẹp, bất chấp nguy hiểm cứu người đuối nước của hai ông, ngày 22.11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng đã ký Quyết định số 4139 truy tặng bằng khen cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cứu người trên địa bàn phường Nha Trang.

Việc Tổng bí thư, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của 2 người đã không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để cứu người gặp nạn.