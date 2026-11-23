Chiều 23.11, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ký Quyết định số 4139 về việc truy tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu người đuối nước trên địa bàn phường Nha Trang.

Hai cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa truy tặng bằng khen là ông Nguyễn Duy An (ở tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang) và ông Phạm Sáng (ở số 460 Võ Thị Sáu, phường Nam Nha Trang), nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Theo quyết định, đại diện gia đình 2 ông được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hai cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa truy tặng bằng khen là ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng ẢNH: NDCC

Trước đó, sáng 21.11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, một phụ nữ đang tắm biển bất ngờ có dấu hiệu đuối nước.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An lập tức lao xuống biển cứu người đuối nước. Tuy nhiên, trong quá trình ứng cứu, ông An cũng rơi vào tình trạng đuối nước.

Nhận được thông tin, ông Phạm Sáng cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa cả 2 người vào bờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy An đã tử vong.

Ông Phạm Sáng sau đó bị kiệt sức trong quá trình cứu nạn, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Sáng cũng không qua khỏi.

Sự ra đi của 2 ông để lại niềm tiếc thương, đồng thời là nghĩa cử dũng cảm trong nỗ lực cứu người gặp nạn trên biển.

UBND phường Nha Trang cùng các tổ chức đoàn thể đã thăm hỏi động viên gia đình, đồng thời ghi nhận tinh thần dũng cảm, nghĩa hiệp khi không ngại hiểm nguy lao xuống biển cứu người.