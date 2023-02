Truy tìm doanh nhân thuê xe tự lái rồi thế chấp mượn tiền người khác

Ngày 15.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy tìm đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, quê xã Xuân Thiên, H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, ngụ tổ 27, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn thế chấp ô tô để mượn tiền.



Theo cơ quan điều tra, ông Nghị bị tố giác về tội lừa đảo, nhưng hiện không rõ ở đâu, do đó Công an TP.Đà Nẵng truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra, ông Đào Nguyên Nghị liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà P.T.N.A (ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Quyết định truy tìm Đào Nguyên Nghị VĂN TIẾN

Cụ thể, ông Nghị thuê xe ô tô tự lái của một công ty dịch vụ.

Sau đó ông Nghị lợi dụng mối quan hệ quen biết bà P.T.N.A, mang ô tô của công ty trên đi thế chấp cho bà này, để mượn 700 triệu đồng vào tháng 9.2022, nhưng hiện nay không xác định được địa chỉ nơi ở của ông Nghị.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng nhận thấy hành vi của Đào Nguyên Nghị có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp truy tìm. Trước khi đi khỏi nơi cư trú, ông Đào Nguyên Nghị là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, bán lẻ.