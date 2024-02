Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện loạt giám đốc, điều hành các doanh nghiệp trốn thuế với hành vi mua hóa đơn đầu vào của "ông trùm" Trương Xuân Đước.



2 trợ thủ đắc lực của 'ông trùm' mua bán hóa đơn

Số hóa đơn được mua nhằm hợp thức hàng hóa trôi nổi, cũng như gia tăng nguồn đầu vào lòng vòng để các doanh nghiệp kênh tiền hàng.

Để cân bằng hóa đơn đầu vào - ra nhằm trốn thuế, nhiều đối tượng đã tìm đến "ông trùm" Trương Xuân Đước N.H

Cụ thể, các bị can Đặng Khắc Thành (cháu họ Trương Xuân Đước) và Hà Thị Bích Nhàn (kế toán của Đước) làm trung gian mua hóa đơn trái phép từ "ông trùm". Thành và Nhàn sau đó bán lại cho người khác với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã xác định tổng số hóa đơn Thành mua bán trái phép phải chịu trách nhiệm hình sự là 850 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 1,7 tỉ đồng. Còn tổng số hóa đơn Nhàn mua bán trái phép là 104 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh cũng cho thấy, năm 2010, Thành được vợ chồng Đước - Ngọc Anh giao làm trung gian đi tìm khách hàng, rồi thông báo để vợ chồng "ông trùm" viết hóa đơn, soạn thảo hợp đồng, đảo tiền tại ngân hàng để hợp thức hóa. Quá trình giao dịch, Thành đều thực hiện với khách hàng qua điện thoại và mạng xã hội Zalo

Đến năm 2018, Thành còn mua hóa đơn của Trương Văn Nam, cũng là một người cháu của Đước, quản lý điều hành Công ty CP phát triển xây dựng thương mại Nam Trang.

Từ nguồn hóa đơn của Nam, "cò" Thành bán lại cho khách với mức chênh lệch 0,4% tổng giá trị ghi trên hóa đơn.

Cơ quan điều tra các xác định, Thành còn mua hóa đơn của nhiều doanh nghiệp khác như Khánh Dung, HACO 6, Kim Khí Trường Thành… Số hóa đơn này được Thành bán cho 33 công ty có địa chỉ tại Hà Nội.

Trong khi đó, Hà Thị Bích Nhàn đã mua hóa đơn tại nhiều công ty "ma" của vợ chồng Đước để bán lại cho 31 công ty khác nhau trên địa tỉnh Hải Dương, Hà Nội để ăn chênh lệch 0,3% tổng giá trị hàng.

Với các hành vi trên, Thành và Nhàn bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố tại điều 203 bộ luật Hình sự.

Mua hóa đơn của "ông trùm" để trốn thuế

Đấu tranh khai thác với 2 "cò mồi" Thành và Nhàn, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều khách hàng đã mua hóa đơn với mục đích hợp thức hóa hàng trôi nổi, trốn thuế.

Cục thuế Hải Phòng rà soát các doanh nghiệp có biểu hiện bất thường về thuế GTGT N.H

Trong số các khách hàng của Thành và Nhàn có Đỗ Thị Đua (55 tuổi, xã Trung Giã, H.Sóc Sơn, Hà Nội), là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vận tải và thương mại Kim Cương và Công ty TNHH thương mại và vận tải Hương Giang, đã mua 107 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Từ năm 2017, Đước liên lạc với Đua qua điện thoại để chào bán hóa đơn trái phép. Khoảng thời gian này, Đua có mua vật liệu xây dựng của các tàu hàng di chuyển trên sông Cầu nhưng không có hóa đơn, chứng từ để xuất cho khách hàng.

Vì vậy, để cân bằng hóa đơn đầu vào - ra, kê khai báo cáo thuế, Đua đã mua hóa đơn trái phép của Đước với chi phí 0,8% trên tổng giá trị hàng hóa, chưa bao gồm thuế VAT; sau đó chỉ đạo các kế toán hợp thức hóa chứng từ, đảo tiền ngân hàng…

Mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn xoay quanh "ông trùm" Trường Xuân Đước.

Theo đó, Hà Thị Trang (34 tuổi, xã Trung Giã, H.Sóc Sơn, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Anh và Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đại Lâm, đã mua 43 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT, số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Vũ Ngọc Tú (42 tuổi, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) là Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Hiếu, đã mua 27 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Chu Thị Thu Hiền (47 tuổi, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội) là Chủ tịch, quản lý, điều hành Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ truyền hình HD, đã thông qua Đặng Khắc Thành nhiều lần mua trái phép tổng số 35 hóa đơn của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT, số tiền hơn 800 triệu đồng.

Nguyễn Hiền Tài (38 tuổi, xã Đông Thọ, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là Giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TRT Việt Nam, đã thông qua Hà Thị Bích Nhàn mua 10 hóa đơn trái phép của vợ chồng Đước để kê khai thuế đầu vào, trốn thuế GTGT số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngô Văn Tuyên (41 tuổi, xã Trung Giã, H.Sóc Sơn, Hà Nội) là Giám đốc quản lý, điều hành Công ty TNHH TM xây dựng và vận tải Khánh Phong, đã mua 3 hóa đơn trái phép của Đước để kê khai trốn thuế GTGT số tiền hơn 240 triệu đồng.

Với các hành vi nêu trên, các bị can Hà Thị Tang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú bị truy tố tội trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự. Bị can Chu Thị Thu Hiền bị truy tố tội trốn thuế, quy định tại khoản 2 điều 200 bộ luật Hình sự. Các bị can Nguyễn Thị Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên bị truy tố tội trốn thuế, quy định tại khoản 1 điều 200 bộ luật Hình sự.