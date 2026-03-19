TS Lê Nguyên Phương: Dự thảo thông tư Luật Phòng bệnh cần chú ý lại nhiều điểm
Sức khỏe

Vũ Đoan - Nguyên Ân
19/03/2026 14:00 GMT+7

Bộ Y tế hiện đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, dự thảo đề xuất đưa các yếu tố nguy cơ như áp lực học tập, áp lực công việc, stress kéo dài... vào diện giám sát nguy cơ rối loạn tâm thần.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo, thông tư quy định chi tiết một số điều của luật Phòng bệnh (luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026).

Mục tiêu là nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ để cơ quan y tế có thể tư vấn, hỗ trợ hoặc can thiệp kịp thời, thay vì chỉ xử lý khi bệnh đã biểu hiện rõ.

Vấn đề về nguồn nhân lực đạt trình độ và các tiêu chuẩn để đánh giá là những yếu tố cần lưu ý khi ban hành Thông tư Luật Phòng bệnh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng nếu tiêu chí quá rộng hoặc diễn đạt chưa rõ, những trạng thái tâm lý phổ biến trong đời sống như áp lực học tập hay căng thẳng công việc có thể bị "y khoa hóa", dẫn đến nguy cơ gắn nhãn bệnh lý cho các trạng thái tâm lý bình thường.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, định kiến với khái niệm "tâm thần" vẫn còn phổ biến. Nếu thiếu sự thiết kế và truyền thông phù hợp, chính sách giám sát có thể vô tình làm gia tăng tâm lý e ngại, khiến người dân ngần ngại tìm đến các dịch vụ hỗ trợ tâm lý khi cần thiết.

Đây cũng chính là một trong những rào cản lớn trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng.

