Những ngày qua, người đi đường qua ngã tư Bảy Hiền đã nhìn thấy các biển thông báo về phương án tổ chức giao thông mới, chính thức áp dụng từ ngày 10.10.

Từ 10.10, xe qua ngã tư Bảy Hiền không được đi thẳng ở những hướng nào?

Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công ga ST7 (ga Bảy Hiền), thuộc dự án tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương). Nhà ga được thi công trên đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Trường Chinh.

Theo phương án được Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất, hướng lưu thông tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ sẽ có nhiều thay đổi.

Cụ thể, xe từ đường Trường Chinh đến ngã tư Bảy Hiền không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng 8. Phương tiện chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Ở chiều ngược lại, xe từ đường Cách Mạng Tháng 8 cũng không được đi thẳng vào đường Trường Chinh mà bắt buộc rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Phương tiện từ hướng này đồng thời không được rẽ trái vào đường Lý Thường Kiệt.

Như vậy, người thường xuyên đi qua ngã tư Bảy Hiền cần lưu ý phương án mới để chủ động lựa chọn lộ trình, tránh đến giao lộ mới phải chuyển hướng.

Phục vụ thi công ga Bảy Hiền

Hiện các biển thông báo về phương án tổ chức giao thông từ ngày 10.10 đã được lắp đặt để người dân nắm thông tin trước khi chính thức áp dụng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu đơn vị liên quan lắp đầy đủ hệ thống biển báo phân luồng từ xa, thông báo lộ trình thay thế để người đi đường chủ động lựa chọn hướng di chuyển. Các biển báo theo phương án mới phải được điều chỉnh, lắp đặt đầy đủ trước khi triển khai.

Việc thay đổi giao thông tại ngã tư Bảy Hiền diễn ra trong thời điểm nhiều vị trí trên tuyến metro số 2 bước vào giai đoạn thi công trực tiếp. Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, công trường đã được triển khai đồng loạt tại 6 ga, trong đó có ga Bảy Hiền.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và depot Tham Lương, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030.

Trong thời gian thi công, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Phòng CSGT và công an các phường liên quan tăng cường điều tiết tại những vị trí có nguy cơ ùn tắc. Phương án tổ chức giao thông cũng sẽ tiếp tục được theo dõi để kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.