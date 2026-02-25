Từ 1.3, bãi bỏ hàng loạt quy định về công chức, viên chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2026/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành hoặc liên tịch ban hành, trong đó có hàng loạt quy định về công chức, viên chức.

Nhiều quy định về công chức, viên chức được bãi bỏ từ 1.3 ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, kể từ ngày 1.3, toàn bộ 12 văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý công chức, viên chức, thanh tra, lưu trữ và một số nội dung liên quan sẽ chính thức hết hiệu lực thi hành.

Các văn bản bị bãi bỏ gồm Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8.6.1994 về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo; Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15.6.2005 ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin; Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26.11.2007 hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng; Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15.10.2008 của Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

Cùng với đó là Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10.12.2012 quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20.11.2014 hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp; Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25.11.2015 quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại lưu trữ lịch sử; Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11.12.2015 của Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

Ngoài ra, Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30.10.2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành LĐ-TB-XH; Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13.6.2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ; Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-BNV-BXD ngày 21.8.2014 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử cũng bị bãi bỏ toàn bộ.

Việc bãi bỏ các văn bản nêu trên nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu rà soát, hoàn thiện thể chế trong giai đoạn hiện nay.