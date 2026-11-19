Chính phủ ban hành Nghị định 413 năm 2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định 104 năm 2025 hướng dẫn luật Công chứng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.1.2027.

Công chứng nhà đất được đối chiếu thông tin từ nhiều cơ sở dữ liệu

Theo điều 24 Nghị định 413 năm 2026, sửa đổi điều 56 Nghị định 104 năm 2025, cơ sở dữ liệu công chứng được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, thuế và các cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

Việc kết nối nhằm phục vụ giải quyết yêu cầu công chứng, kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động công chứng.

Dữ liệu công chứng được kết nối với dữ liệu dân cư, đất đai, nhà ở, thuế sẽ hạn chế được rủi ro trong giao dịch nhà đất ẢNH: NGÂN NGA

Chẳng hạn, khi thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất, công chứng viên có thể khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu được phép kết nối để kiểm tra, đối chiếu thông tin của người tham gia giao dịch và bất động sản. Việc này có thể góp phần hạn chế sai lệch thông tin, giảm thời gian xác minh thủ công và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện giao dịch.

Nghị định yêu cầu việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm bí mật thông tin công chứng, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, gia đình và dữ liệu cá nhân. Hoạt động khai thác, chia sẻ thông tin phải được giám sát, truy vết để có thể kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Người dân được kiểm tra văn bản công chứng điện tử đã bị hủy hay chưa

Một điểm mới đáng chú ý khác là quy định về khả năng kiểm tra tính xác thực và tình trạng pháp lý của văn bản công chứng điện tử.

Theo điều 16 Nghị định 413, sửa đổi điều 47 Nghị định 104, văn bản công chứng điện tử phải có mã QR, đường liên kết, mã số hoặc hình thức ký hiệu riêng khác để tham chiếu, kiểm tra tính xác thực.

Đặc biệt, trường hợp giao dịch được công chứng điện tử đã sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc hủy bỏ, văn bản liên quan phải được liên kết và xuất hiện cùng văn bản công chứng trước đó khi được tham chiếu.

Quy định này giúp người tra cứu có thêm thông tin về tình trạng của văn bản công chứng, hạn chế rủi ro khi chỉ xem văn bản ban đầu mà không biết giao dịch đã được sửa đổi hoặc hủy bỏ.

Theo điều 20 Nghị định 413, Bộ Tư pháp xây dựng, quản lý và vận hành cổng tham chiếu dữ liệu công chứng, phục vụ tra cứu thông tin về văn bản công chứng và các dữ liệu công chứng khác.

Cũng theo điều 20 Nghị định 413, nền tảng công chứng điện tử phải có giải pháp sử dụng tài khoản định danh điện tử tối thiểu mức độ 2 đối với cá nhân và tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức.

Nền tảng này hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, xác thực thông tin, ký số, lập, quản lý, lưu trữ và chuyển gửi văn bản công chứng điện tử. Tuy nhiên, kết quả xác thực danh tính không thay thế việc kiểm tra tư cách đại diện, năng lực hành vi, ý chí tự nguyện và các điều kiện bảo đảm tính xác thực, hợp pháp của giao dịch.

Văn bản công chứng giấy được chuyển sang điện tử và ngược lại Theo điều 17 Nghị định 413 năm 2026, người tham gia giao dịch hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu chuyển đổi văn bản công chứng giấy sang điện tử và ngược lại. Việc chuyển đổi do công chứng viên tại tổ chức đã công chứng thực hiện. Nếu hồ sơ được chuyển sang tổ chức khác lưu trữ, công chứng viên tại nơi đang lưu trữ thực hiện chuyển đổi. Công chứng viên phải kiểm tra bản gốc, bảo đảm nội dung văn bản sau chuyển đổi toàn vẹn, đáp ứng quy định pháp luật.



