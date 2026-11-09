Từ cân bằng dinh dưỡng đến lối sống tích cực

Với chủ đề "Cùng sinh viên sinh viên cân bằng dinh dưỡng - sống khỏe mỗi ngày", chương trình tiếp tục hành trình nâng cao nhận thức, khuyến khích người trẻ hình thành những thói quen tích cực, đảm bảo sức khỏe toàn diện và lối sống thân thiện với môi trường.

Sức khỏe là nền tảng để sinh viên học tập tốt và theo đuổi ước mơ

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh: "Thời sinh viên là giai đoạn quan trọng để mỗi người tích lũy tri thức, phát triển bản thân và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Tuy nhiên, trước nhịp sống năng động cùng áp lực học tập, nhiều bạn trẻ chưa có đủ thời gian và điều kiện để duy trì chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý. Trong khi đó, sức khỏe chính là nền tảng để chúng ta học tập tốt, làm việc hiệu quả và theo đuổi những ước mơ dài hạn. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, ý thức bảo vệ môi trường cũng ngày càng được nâng cao, trở thành trách nhiệm của mỗi người trẻ".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng hoa PGS-TS Phạm Văn Song, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, tại chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” sáng 6.11.2026

Ảnh: Ngọc Dương

Xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình ấy, Báo Thanh Niên đã triển khai và tiếp tục thực hiện chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe", với mục tiêu giúp các bạn tiếp cận kiến thức dinh dưỡng, xây dựng lối sống lành mạnh và hình thành những thói quen tích cực.

Tại chương trình, PGS-TS Phạm Văn Song, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cũng bày tỏ niềm vui khi nhà trường là điểm khởi đầu của hành trình năm 2026. Theo ông, bên cạnh trang bị kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy và kỹ năng, nhà trường đặc biệt chú trọng phát triển thể lực, hướng đến sự phát triển toàn diện của sinh viên. "Giữa nhịp sống hiện đại cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" có ý nghĩa rất lớn với sinh viên. Chương trình giúp các em trang bị kiến thức về dinh dưỡng, xây dựng lối sống lành mạnh, đảm bảo phát triển sức khỏe để học tập, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động tương lai", PGS-TS Phạm Văn Song chia sẻ.

Đồng hành qua ba mùa, Acecook Việt Nam cũng đánh giá đây là một chương trình ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên đúng với những giá trị mà công ty hướng tới. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó phòng, Văn phòng Tổng giám đốc Công ty Acecook Việt Nam, chia sẻ: "Là một doanh nghiệp theo đuổi triết lý "Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực", Acecook Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng cộng đồng thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục và ẩm thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho xã hội. Chúng tôi tin rằng việc phổ biến kiến thức dinh dưỡng và trang bị những kỹ năng thực hành đơn giản, thiết thực trong đời sống hằng ngày là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao sức khỏe cộng đồng. Khi mỗi người có kiến thức đúng, biết cách lựa chọn, kết hợp thực phẩm hợp lý và duy trì thói quen vận động phù hợp, họ sẽ có khả năng chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và tạo thêm nhiều giá trị cho xã hội.

Với sinh viên, Acecook Việt Nam mong muốn đưa kiến thức dinh dưỡng đến với các bạn theo cách dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ áp dụng, giúp các bạn từng bước hình thành thói quen ăn uống đa dạng, cân bằng, kết hợp với vận động hợp lý. Chúng tôi kỳ vọng những kiến thức và kỹ năng nhỏ mà các bạn sinh viên nhận được sau khi tham gia chương trình sẽ được áp dụng mỗi ngày trong cuộc sống và tạo nên những thay đổi tích cực, lâu dài, giúp các bạn khỏe mạnh, học tập tốt và hạnh phúc hơn".

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó phòng, Văn phòng Tổng giám đốc Công ty Acecook Việt Nam, trao tặng quà cho các bạn sinh viên Trường ĐH Gia Định tại ngày hội

Ảnh: Ngọc Dương

Kiên trì và tiếp tục lan tỏa sống xanh, sống khỏe trong cộng đồng sinh viên

Qua ba mùa tổ chức trong giai đoạn 2023 - 2025, "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" đã đến với sinh viên tại 10 trường đại học phía nam, từng bước lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường trong học đường.

Điểm nổi bật của chương trình là cách truyền tải kiến thức gần gũi, gắn với thực tế đời sống sinh viên. Với mô hình học mà chơi - chơi mà học, chương trình kết hợp hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác và các buổi chia sẻ cùng chuyên gia, giúp người tham gia tiếp cận kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu và dễ vận dụng.

Tiếp nối những kết quả đó, năm 2026, chương trình mở rộng đến 6 trường đại học, gồm 3 trường ở khu vực phía nam và 3 trường ở khu vực phía bắc. Trong mùa mới, cân bằng dinh dưỡng được xác định là nội dung trọng tâm, với tinh thần "nhanh - gọn - cân bằng dinh dưỡng".

Sinh viên Trường ĐH Gia Định hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng tại ngày hội Ảnh: Đan Huyền

Dinh dưỡng cân bằng bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày

Trong buổi chia sẻ tại Trường ĐH Gia Định, với chủ đề "Tôi là chuyên gia dinh dưỡng", BS-CKI Hà Phương Thùy, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy, giới thiệu công thức dinh dưỡng 4-5-1, giúp sinh viên tiếp cận nguyên tắc xây dựng bữa ăn cân đối theo cách dễ nhớ, dễ thực hiện.

Bên cạnh đó, sinh viên được tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất mì ăn liền, cách sử dụng mì ăn liền đúng cách thông qua chia sẻ từ đại diện Công ty Acecook Việt Nam. Những kiến thức được củng cố bằng hoạt động minigame ở hội trường và các trò chơi vận động tại khuôn viên bên ngoài đã tạo ra không khí hào hứng, giúp các bạn lĩnh hội được nhiều kiến thức về dinh dưỡng; đồng thời khuyến khích các bạn chủ động học hỏi để có thể xây dựng cho mình một cuộc sống chất lượng và cân bằng.

Với Báo Thanh Niên, "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" là hành trình truyền thông vì cộng đồng, đưa những kiến thức thiết thực đến gần hơn với đời sống học đường. Sự đồng hành của Công ty Acecook Việt Nam cùng sự hưởng ứng của các trường đại học góp phần tạo nên môi trường trải nghiệm bổ ích, nơi sinh viên có thể học hỏi, kết nối và từng bước thay đổi thói quen sống.

Như nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, những thay đổi tích cực không nhất thiết phải bắt đầu từ điều lớn lao. Một bữa ăn cân bằng hơn, một giờ vận động mỗi ngày hay một hành động nhỏ vì môi trường, nếu được duy trì thường xuyên, đều có thể tạo nên giá trị lâu dài.