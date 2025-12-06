'Tử chiến trên không' gây ấn tượng khi trình chiếu ở Pháp

Sự kiện khai mạc Tuần lễ điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng diễn ra tại Le Grand Rex, rạp chiếu phim lớn ở châu Âu và là biểu tượng văn hóa của thủ đô nước Pháp. Chương trình được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, quy tụ dàn sao Việt như đạo diễn Trần Anh Hùng, đạo diễn Đặng Thái Huyền, NSƯT Lê Vi, diễn viên Tú Oanh (phim Mưa trên cánh bướm), diễn viên Kaity Nguyễn - diễn viên Bảo Định (phim Tử chiến trên không)...

Bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam, chia sẻ trong buổi lễ khai mạc Ảnh: VFDA

Sự kiện thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa - nghệ thuật sôi động giữa công chúng Pháp, cộng đồng Việt và những người yêu điện ảnh Việt Nam tại châu Âu. Mở đầu đêm sự kiện là “bản giao hưởng” được kể bằng điện ảnh và âm nhạc. Những giai điệu quen thuộc từ Cánh đồng bất tận, Truyền thuyết quán Tiên vang lên gợi những dấu ấn khó quên của nghệ thuật nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam - bày tỏ: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng, điện ảnh Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc. Năm 2023 thị trường đã phục hồi bằng thời kỳ trước Covid. Thị phần phim Việt năm 2024 đạt gần 50% so với 30% thời trước Covid-19. Năm 2025 dự kiến thị phần phim Việt lên 65- 70%. nhiều bộ phim độc lập, phim nghệ thuật đạt được thành công tại các liên hoan phim quốc tế. Một thế hệ làm phim mới đang hào hứng, đầy bản lĩnh trên con đường sáng tạo”.

Tâm điểm của đêm khai mạc là buổi công chiếu tác phẩm điện ảnh Tử chiến trên không. Đây là bộ phim được lựa chọn mở màn, đại diện cho dòng phim điện ảnh hành động được đầu tư công phu, lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978. Trước giờ chiếu, khán giả cũng đã có dịp tham quan triển lãm ảnh toàn cảnh điện ảnh Việt Nam được trưng bày trang trọng tại sảnh rạp phim, mang đến cái nhìn đa chiều về lịch sử và sự phát triển của nghệ thuật thứ bảy tại Việt Nam.

Đại diện các đoàn làm phim Việt Nam xuất hiện tại thảm đỏ của sự kiện Ảnh: VFDA

Khán giả nói về Tử chiến trên không

Khán giả quốc tế bày tỏ sự bất ngờ và thích thú trước tác phẩm có sự góp mặt của Kaity Nguyễn. Đạo diễn - diễn viên Stéphan Lý Cường chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng. Tôi không hề biết câu chuyện này và rất thích cách các diễn viên thể hiện. Tôi vốn đã yêu mến Kaity Nguyễn và Thái Hòa, và lần này họ tiếp tục làm tôi bất ngờ. Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và tôi tin rằng nó hoàn toàn có khả năng vượt qua biên giới, tiếp cận khán giả quốc tế”.

Từ góc nhìn của cộng đồng người Việt tại Pháp, Hoàng Khánh - du học sinh Việt Nam tại Paris, cho biết: “Chương trình thật sự rất hoành tráng, có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ lớn của Việt Nam. Khi xem Tử chiến trên không, mình cảm thấy tình yêu nước và tự hào dân tộc dâng lên mạnh mẽ. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều tuần lễ điện ảnh như thế này tại Pháp, để thế giới thấy Việt Nam đang vươn mình đầy mạnh mẽ".

Diễn viên Kaity Nguyễn xúc động khi phim Tử chiến trên không được trình chiếu tại Pháp. Cô bày tỏ: “Đây thật sự là một ngày đặc biệt, khi tôi được chứng kiến một bước tiến dài của điện ảnh Việt Nam. Tôi chỉ mong rằng khán giả sẽ có những khoảnh khắc nghẹt thở, những cú hành động và những cảm xúc chân thật từ bộ phim”.

Kaity Nguyễn xúc động khi Tử chiến trên không được trình chiếu ở Pháp Ảnh: VFDA

Cùng chung niềm tự hào, nghệ sĩ Lê Vi chia sẻ: “Với tôi, đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Mỗi giai đoạn lịch sử của Việt Nam – từ chiến tranh, hòa bình đến thời kỳ hội nhập – đều gắn liền với sự chuyển mình của nghệ thuật thứ bảy. Tôi tin rằng chương trình giao lưu văn hóa này sẽ mở ra những cơ hội mới, giúp điện ảnh Việt Nam bắt kịp với tiến trình phát triển của thế giới”.

Lễ khai mạc Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris là hoạt động mở đầu rực rỡ cho chuỗi sự kiện văn hóa Việt Nam - Bản giao hưởng tình yêu do Tổ chức AVSE Global khởi xướng, hướng đến quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua các hình thức sáng tạo, độc đáo và giàu chiều sâu.

Sự kiện dự kiến diễn ra đến hết ngày 12.12, dự kiến đón tiếp khoảng 5.000 lượt khách với 17 tác phẩm điện ảnh được trình chiếu gồm Bao giờ cho đến tháng Mười, Cánh đồng hoang, Chung cư, Tướng về hưu, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Mưa trên cánh bướm, Tro tàn rực rỡ, Hãy thức tỉnh và sẵn sàng, Mây nhưng không mưa, Đâu đó bên bệnh viện, Những con voi bên vệ đường, Song lang cùng các phim mới sản xuất, đang là hiện tượng như Mưa đỏ, Tử chiến trên không.