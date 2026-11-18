Trong báo cáo, KPMG đánh giá động lực cho sự phát triển nói trên dựa trên các yếu tố sau: vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam nửa đầu năm 2026 đạt mức 34,65 tỉ USD - tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 1.000 tỉ USD, FTSE Russell chính thức xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động ngay trong cuối năm nay, đưa vào vận hành các trung tâm tài chính quốc tế.

Tương tự, trong triển vọng sắp tới của các nền kinh tế mới nổi do Moody's Ratings - nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới - công bố, Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm tín dụng quốc gia Ba2 với triển vọng tích cực.

Hay như Thanh Niên đã thông tin, HSBC ngày 16.11 công bố kết quả khảo sát thương mại toàn cầu 2026 ghi nhận ý kiến của 10.000 lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp thuộc 26 thị trường về thương mại, thuế quan, chuỗi cung ứng và công nghệ. Theo kết quả khảo sát, doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhóm lạc quan nhất về triển vọng thương mại quốc tế trong số các công ty tham gia khảo sát, với 94% kỳ vọng hoạt động thương mại quốc tế sẽ tăng trưởng trong 2 năm tới.

Các kết quả đánh giá, khảo sát của những tổ chức, định chế, tập đoàn tài chính uy tín trên thế giới chính là sự công nhận đầy giá trị đối với những kết quả mà nền kinh tế Việt Nam đã và đang đạt được.

Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt nhiều "cơn gió ngược", thách thức nghiêm trọng từ bất ổn chính trị - an ninh đến khủng hoảng thị trường năng lượng, cạnh tranh thương mại dâng cao… Chưa dừng lại ở đó, biến đổi khí hậu với hiện tượng El Nino cường độ mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực nông nghiệp, vốn là một thế mạnh của Việt Nam.

Giữa bối cảnh như vậy, Việt Nam được đánh giá là đã chống chịu tốt trước những biến động từ thuế quan, các tranh chấp địa chính trị và giá năng lượng cao mà không để xảy ra tình trạng suy giảm chất lượng tín dụng trên diện rộng. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam cũng đạt kết quả ổn định.

Và như KPMG đánh giá, hành trình bứt phá của Việt Nam không chỉ dừng lại với những gì đã đạt được. Trong khi đó, thách thức sắp tới mà kinh tế toàn cầu đối mặt cũng không hề suy giảm, mà thậm chí còn khó lường hơn.

Điển hình tình hình chiến sự Trung Đông không còn "bão lửa" như giai đoạn đầu nhưng vẫn diễn biến khó lường, gây tác động không nhỏ đến giá năng lượng. Tháng 9 vừa qua, bất chấp các tín hiệu hòa bình, bản phân tích thị trường của Tập đoàn tài chính J.P Morgan (Mỹ), thừa nhận: "Lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Iran nổ ra, chúng tôi không thể đưa ra cái nhìn tổng quan nào (về giá dầu - NV)". Theo J.P Morgan, đó là vì giới phân tích của công ty này không thể xây dựng mô hình kết thúc cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại.

Mới đây, một trong 3 nhà xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới là Fitch Ratings đưa ra dự báo giá dầu mới của năm 2027 thay cho dự báo hồi tháng 9. Theo đó, giá dầu Brent được điều chỉnh trung bình từ 70 USD/thùng sang biên độ rộng hơn từ 55 - 85 USD/thùng do những bất ổn tiềm ẩn.

Về El Nino, nhiều dự báo cho rằng diễn biến sẽ còn xấu hơn vào năm 2027, ảnh hưởng rất lớn đến nông nghiệp toàn cầu. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm chịu tác động đáng kể. Thị trường tài chính toàn cầu cũng dự kiến còn nhiều biến động khi ngân hàng trung ương của một số quốc gia tăng lãi suất điều hành và có dấu hiệu tiếp tục xu hướng này. Việc tăng lãi suất điều hành vừa nêu ẩn chứa tác động không nhỏ đến chính sách tiền tệ của Việt Nam, dẫn đến tác động chính sách kinh tế.

Trước những thách thức như thế, để bứt phá thành công theo mục tiêu đề ra chứ không chỉ chống chịu khó khăn, cần có sự linh hoạt hơn nữa về chính sách phát triển để kịp thời thích nghi với các biến động, đồng thời tăng cường hỗ trợ để củng cố các doanh nghiệp trong nước.