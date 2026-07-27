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Sức khỏe

Từ cữ cà phê mỗi sáng: Phát hiện tin vui bất ngờ cho người tuổi 50

Thiên Lan
Thiên Lan
Với nhiều người, một tách cà phê là khởi đầu không thể thiếu của ngày mới. Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn giàu chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch, não bộ và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Không dừng lại ở đó, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học npj Science of Food, đã phát hiện ra thêm tin vui bất ngờ cho người yêu thích cà phê.

Từ cữ cà phê mỗi sáng: Phát hiện tin vui bất ngờ cho người tuổi 50 - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu phát hiện thêm lợi ích của cà phê

Ảnh: P.H tạo từ AI

Làm chậm quá trình lão hóa

Các nhà khoa học tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Y khoa Trùng Khánh và Trường Y tế Công cộng, Đại học Y khoa Sơn Đông số 2 (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 49.414 người tham gia, ở độ tuổi trung bình hơn 56 từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank.

Nhóm nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi về tần suất ăn uống, bao gồm cả thói quen tiêu thụ cà phê.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê mỗi ngày có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa sinh học, theo trang tin y khoa News Medical.

Kết quả nghiên cứu cho thấy uống cà phê có liên quan đến các dấu ấn sinh học phản ánh quá trình lão hóa khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý cần thêm các nghiên cứu theo dõi và thử nghiệm can thiệp để xác nhận phát hiện này trước khi áp dụng vào các khuyến nghị dinh dưỡng.

Lưu ý về cách uống cà phê để tối đa hóa lợi ích

Đối với hầu hết người lớn khỏe mạnh, 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày là an toàn cho sức khỏe, đừng vượt quá 400 mg caffeine mỗi ngày - tương đương với khoảng 3 tách cà phê.

Hạn chế thêm đường và sữa vào cà phê; tốt nhất nên ưu tiên cà phê đen không đường để tận dụng tối đa lợi ích cho sức khỏe. 

Tránh uống cà phê trong vòng ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ để hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

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