Giới trẻ

T.Ư Đoàn triển khai nhiều chương trình an sinh tại các xã vùng sâu của Gia Lai

Trần Hiếu
Trần Hiếu
04/03/2026 17:30 GMT+7

Tối 3.3, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn triển khai nhiều chương trình an sinh ý nghĩa tại 2 xã Ia Dreh và Uar, thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, góp phần chăm lo đời sống người dân và thanh thiếu nhi địa phương.

Tham gia đoàn công tác có anh Bùi Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn; anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn và lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai.

Tại xã Ia Dreh, đoàn công tác phối hợp với địa phương tổ chức đêm giao lưu văn nghệ - cồng chiêng “mừng Đảng, mừng xuân” kết hợp tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026. Hoạt động đã thu hút lực lượng đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân tham gia.

Trung ương Đoàn mang niềm vui đến người dân vùng sâu Gia Lai năm 2026 - Ảnh 1.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Dreh

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại chương trình, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn trao 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng 40 suất học bổng cho học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đoàn cũng trao 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng nhằm hỗ trợ điều kiện học tập cho địa phương.

Cũng trong tối 3.3, tại UBND xã Uar, T.Ư Đoàn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “mừng Đảng, mừng xuân” kết hợp tiễn công dân lên đường nhập ngũ năm 2026. Dịp này, đoàn trao 60 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn; tặng 60 suất học bổng cho học sinh (1 triệu đồng/suất); đồng thời trao 1 tủ sách Kim Đồng trị giá 26 triệu đồng và 1 dàn máy vi tính trị giá 12 triệu đồng, góp phần hỗ trợ học tập và động viên tinh thần người dân địa phương.

Trung ương Đoàn mang niềm vui đến người dân vùng sâu Gia Lai năm 2026 - Ảnh 2.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng học bổng cho học sinh xã Uar

ẢNH: TRẦN HIẾU

2 xã này nằm ở vùng sâu, vùng xa phía tây Gia Lai, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, những phần quà thiết thực cùng sự hiện diện, động viên trực tiếp của đoàn công tác đã mang đến niềm vui, sự sẻ chia kịp thời cho bà con, đặc biệt là các tân binh trước ngày nhập ngũ, học sinh và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

