Cuối tháng 11.2026, nhà văn Nguyễn Như Phong giới thiệu tới công chúng 3 ấn phẩm mới gồm tiểu thuyết Người gọi dầu và hai tập sách Tôi đã thấy và tôi đã viết 1, Tôi đã thấy và tôi đã viết 2. Cùng thời điểm, triển lãm ảnh Trên những công trình dầu khí cũng được tổ chức, giới thiệu hơn 50 tác phẩm nhiếp ảnh được ông ghi lại trong quá trình tác nghiệp. Đây là kết quả của một hành trình dài gần 4 thập niên tìm hiểu, quan sát và gắn bó với ngành dầu khí.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đánh giá cao tâm huyết của tác giả Nguyễn Như Phong qua triển lãm cũng như các tác phẩm ra mắt lần này. Theo ông, việc nhiều lần thâm nhập thực tế ngành dầu khí đã giúp nhà văn có thêm chất liệu để sáng tác những trang viết và bức ảnh thuyết phục Ảnh: NVCC

Một đặc điểm đáng chú ý trong cách viết của Nguyễn Như Phong là sự đầu tư công phu về tư liệu và kiến thức nghề nghiệp. Khi khắc họa nhân vật gắn với một lĩnh vực chuyên môn, ông không chỉ kể câu chuyện hay miêu tả số phận, mà còn tìm hiểu bản chất công việc, quy trình và những đặc thù của nghề. Nhờ đó, người đọc có thể tiếp cận thế giới nghề nghiệp qua góc nhìn gần với người trong cuộc.

U.80 vẫn mặc đồ bảo hộ leo giàn khoan chụp ảnh

Bắt đầu viết về ngành dầu khí từ năm 1986, Nguyễn Như Phong đã có nhiều chuyến tác nghiệp tại các giàn khoan, công trình dầu khí trong và ngoài nước. Đó không chỉ là những chuyến đi tìm tư liệu, mà còn là hành trình trực tiếp tìm hiểu công việc và đời sống của người lao động trong môi trường đặc thù.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong chia sẻ: “Tôi viết bài đầu tiên cho ngành dầu khí là từ năm 1986. Không thể đếm xuể những lần tôi ra giàn khoan. Lần nào lâu là 5 - 7 ngày, nhanh thì đi trong ngày là chuyện thường. Tôi đi đều đặn mỗi năm tới 5 - 7 lần. Giờ sức khỏe không còn như trước nhưng không hiểu sao cứ cầm máy ảnh ngồi trực thăng ra giàn khoan tôi vẫn thấy rất nhiệt huyết. Mặc đồ bảo hộ tới hơn 5 kg, leo bậc thang cao phải tới 5 tầng lầu, mà còn leo lên leo xuống nhiều lần. Lúc tác nghiệp thì không thấy mệt nhưng cuối ngày, quả thật tôi phải nhờ anh em cởi giúp đồ bảo hộ, không còn sức nữa”.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong cầm trên tay dầu thô ở mỏ Cá Ngừ Vàng Ảnh: NVCC

Những chuyến đi ấy góp phần tạo nên độ dày tư liệu và sự gần gũi trong các trang viết về dầu khí của ông. Với một ngành nghề đặc thù, người viết khó có thể hiểu đầy đủ chỉ qua tài liệu hay báo cáo. Việc có mặt tại hiện trường, quan sát công việc và trò chuyện với người lao động giúp những câu chuyện vượt ra ngoài các con số thống kê.

Đằng sau sản lượng và tiến độ là năng lực chuyên môn, khả năng học hỏi, thích ứng cùng tinh thần của người lao động. Trong các trang viết của Nguyễn Như Phong, thành tựu ngành dầu khí không chỉ được ghi nhận, mà còn được nhìn từ những con người và cách tổ chức công việc làm nên thành tựu ấy.

Người gọi dầu và thế giới phía sau những giàn khoan

Từ vốn tư liệu tích lũy qua nhiều thập niên, Nguyễn Như Phong đưa người đọc vào thế giới của những người tìm kiếm, khai thác dầu khí qua tiểu thuyết Người gọi dầu.

Theo tác giả, năng lực của kỹ sư, công nhân dầu khí được hình thành không chỉ từ kiến thức sách vở mà còn từ quá trình học hỏi tại công trường, bắt đầu từ vị trí người thợ. Quan sát, thực hành và tiếp thu kinh nghiệm của người đi trước là cách để người lao động hiểu sâu công việc. Đây cũng là một trong những điều ông muốn chuyển tải qua tác phẩm.

Người gọi dầu - cuốn tiểu thuyết về ngành dầu khí Ảnh: NVCC

Đọc Người gọi dầu, độc giả có thể hình dung một thế giới nghề nghiệp với những con người hiện lên qua lời nói, tác phong, suy nghĩ và trải nghiệm đời thường. Từ bỡ ngỡ khi bước chân vào nghề đến những khó khăn trong công việc, quan hệ đồng nghiệp và cuộc sống riêng, nhân vật được khắc họa bằng những chi tiết gần gũi.

Tác giả không lãng mạn hóa công việc trên giàn khoan. Những kiến thức, kinh nghiệm và điều quan sát được trong nhiều năm được đưa vào tác phẩm, giúp người đọc hiểu thêm tính chất phức tạp của một nghề vốn ít được phản ánh sâu trong văn học.

Tìm kiếm và khai thác dầu không đơn thuần là khoan xuống lòng đất, đưa dầu lên rồi bán ra thị trường. Đó là quá trình tính toán, phân tích địa chất, đánh giá rủi ro, lựa chọn phương án kỹ thuật và xử lý sự cố. Mỗi quyết định đều gắn với những khoản đầu tư lớn, thời gian và sự an toàn của con người.

Tuy nhiên, Người gọi dầu không chỉ xoay quanh kỹ thuật hay thử thách nghề nghiệp. Tình cảm gia đình, sự sẻ chia giữa đồng nghiệp và những ứng xử giàu tính nhân văn cũng là mạch xuyên suốt tác phẩm. Qua những va chạm và lựa chọn cụ thể, phẩm chất của người lao động dần được bộc lộ.

Cái kết có thể khiến người đọc bất ngờ, nhưng cũng gợi sự đồng cảm với tình người, tình nghĩa vốn gần gũi trong đời sống người Việt.

Những khuôn hình lưu giữ đời sống người làm dầu khí

Song hành với các ấn phẩm là triển lãm ảnh Trên những công trình dầu khí, giới thiệu hơn 50 bức ảnh được Nguyễn Như Phong tuyển chọn từ kho tư liệu tích lũy qua nhiều năm tác nghiệp.

Không chỉ ghi lại công trình và hoạt động sản xuất, triển lãm còn mở ra những lát cắt đời sống của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân dầu khí. Đó là những khoảnh khắc lao động căng thẳng, gương mặt tập trung bên thiết bị, giây phút nghỉ ngơi hay niềm vui sau một ca làm việc.

Triển lãm ảnh Trên những công trình dầu khí vừa diễn ra Ảnh: Thùy Dương

Mỗi bức ảnh là một tư liệu riêng, nhưng khi đặt cạnh những trang viết về dầu khí, chúng tạo nên sự bổ trợ đáng chú ý. Văn chương đi sâu vào suy nghĩ, tâm trạng và câu chuyện phía sau mỗi con người; nhiếp ảnh lưu giữ trực tiếp dáng vẻ, không gian và khoảnh khắc lao động. Cả hai cùng hướng đến những con người đang làm việc trên các công trình dầu khí.

Theo Nguyễn Như Phong, sự phát triển bền vững của một ngành kinh tế - kỹ thuật không chỉ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và công nghệ, mà còn cần vai trò lãnh đạo, định hướng và văn hóa doanh nghiệp.

Gần 40 năm theo dấu các công trình dầu khí, Nguyễn Như Phong đã tích lũy một vốn tư liệu đáng kể. Trong những trang viết và khuôn hình của ông, dầu khí không chỉ hiện lên qua sản lượng, công trình hay dấu mốc phát triển, mà còn qua trí tuệ, sức lao động, bản lĩnh và tình người. Những chất liệu ấy giúp câu chuyện về một ngành nghề đặc thù đến gần hơn với độc giả.