Tự hào khi lần đầu dự Đại hội Đoàn toàn quốc

Tham gia hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại trường học từ năm lớp 3, trong Thư từ sớm đã có một tình yêu sâu sắc với công tác Đoàn, Hội, Đội. Thư từng đạt Giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm 2024; danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp T.Ư năm học 2024 - 2025 và mới đây nhất, em được Sở GD-ĐT TP.HCM khen tặng danh hiệu "Học sinh tiêu biểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Vào tháng 4, Thư xuất sắc đoạt giải ba môn lịch sử tại Hội thi Olympic TP.HCM năm 2026. "Ngoài môn chuyên, bộ môn em cực kỳ yêu thích chính là lịch sử. Việc trau dồi kiến thức về lịch sử thế giới, lịch sử nước nhà và lịch sử chính trị - xã hội ở các nước mang lại cho em nhiều góc nhìn và góp phần bổ trợ cho công tác Đoàn", Huyền Thư tâm sự.

Huyền Thư vô cùng tự hào, vinh dự khi là đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: NVCC

Hiện nay, với kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, Huyền Thư được giao trọng trách là Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cùng vị trí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn P.An Khánh. Đây vừa là sự tin tưởng vừa là trách nhiệm lớn đối với nữ sinh lớp 11.

Vừa tham gia công tác Đoàn, vừa là học sinh trường chuyên, Huyền Thư cho biết chính thời gian tham gia các hoạt động phong trào lâu năm đã rèn luyện cho bản thân khả năng sắp xếp cân bằng giữa việc học và hoạt động phong trào.

Theo Huyền Thư, việc tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn cũng tạo cơ hội để bản thân học hỏi lịch sử từ chuyến đi thực tế đến các địa chỉ đỏ; rèn luyện kiến thức về tin học nhờ triển khai các hoạt động "Bình dân học vụ số"; hay thông qua những chuyến thăm đến các trường ĐH đã củng cố thêm cho nữ sinh những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Nhận xét về Huyền Thư, chị Năng Thị Mỹ Duyên, Bí thư Đoàn P.An Khánh, cho biết: "Huyền Thư rất tích cực, luôn là nòng cốt trong các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn phường. Ngoài ra, Huyền Thư còn chủ động đề xuất nhiều ý tưởng mới, đặc biệt là các giải pháp tăng cường năng lực ngoại ngữ, công tác quốc tế trong thanh niên tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, tạo sức lan tỏa tích cực trong đoàn viên, thanh niên".

Dựa trên thực tiễn công tác tại Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Huyền Thư cho biết sẽ mang đến với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII những hiến kế về phát triển văn hóa, nghệ thuật và gìn giữ bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới. "Khi hiểu đúng và đủ về bản sắc của dân tộc, thanh niên Việt Nam sẽ có đủ năng lực, phẩm chất và sức bật để hướng đến hội nhập quốc tế", nữ sinh chia sẻ.