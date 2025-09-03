Tự hào 'nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh'

Khi "khối yêu nước tiến vào lễ đài"

Đúng như dự kiến, chuyến xe xuyên Việt mang tên "Tự hào Việt Nam" do nhóm nhạc DTAP phối hợp với Thành đoàn TP.HCM khởi xướng, xuất phát tại thành phố mang tên Bác từ ngày 19.8 đã "cập bến" Thủ đô vào đúng ngày Quốc khánh và có một mini show vào tối 2.9 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thuộc không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Chuyến xe xuyên Việt “Tự hào Việt Nam” cùng những mẩu chuyện “Made in Vietnam” của DTAP đến với khán giả khắp mọi miền Tổ quốc Ảnh: NVCC

15 ngày mô phỏng lại hành trình "xẻ dọc Trường Sơn", DTAP cùng các nghệ sĩ đã đi qua Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ…, với hành trang là 12 ca khúc trong album đầu tay Made in Vietnam vừa phát hành. Có ca khúc vừa ra đời đã nhanh chóng trở thành bản hit như Nhà tôi có treo một lá cờ…

Made in Vietnam tập hợp những ca khúc có tính hiệu triệu và đều thuộc mảng đề tài trước nay thường bị cho là "khô", "gồng" và kén người nghe; nhưng trên thực tế nhiều ca khúc trong số đó đã tạo được viral rất mạnh, đặc biệt là Nam quốc sơn hà và Nhà tôi có treo một lá cờ.

Làm thế nào để truyền tải được những thông điệp mang đậm tinh thần công dân mà không bị cho là "tư duy thời vụ", "hô khẩu hiệu"...? "Mỗi ca khúc trong Made in Vietnam đều bắt đầu từ những quan sát rất nhỏ: một tiếng rao sáng sớm, một hình ảnh cha mẹ tảo tần… Từ những điều đời thường đó, chúng tôi dần khơi gợi những tầng ý nghĩa sâu hơn - về cội nguồn, về trách nhiệm, về niềm tự hào. Điểm mấu chốt giúp lan tỏa ở đây có lẽ là sự chân thành và thấu cảm trong cách kể chuyện. Chúng tôi luôn cố gắng tìm ra một hình ảnh đại diện gần gũi - một người mẹ, một con tàu, một lời ru - để khơi gợi cảm xúc và kết nối khán giả trẻ với những giá trị tưởng chừng xa vời. Bên cạnh đó, yếu tố cộng đồng cũng rất quan trọng: chúng tôi không làm nhạc một mình, mà luôn tìm cách để mọi người cùng tham gia - nghệ sĩ, khán giả, fanpage văn hóa, các tổ chức đoàn thể… tạo nên hiệu ứng lan tỏa tự nhiên, tích cực…", DTAP chia sẻ với Thanh Niên.

“Cô gái dân ca” Phương Mỹ Chi coi lòng yêu nước và trách nhiệm công dân là “lựa chọn mỗi ngày” Ảnh: NVCC

Cùng góp mặt trên chuyến xe, Phương Mỹ Chi, cộng sự thân thiết của DTAP, cũng hào hứng góp chuyện: "Chi nghĩ sâu bên trong, ai cũng sẽ có một góc cho tình yêu quê hương, và mỗi người sẽ thể hiện điều đó theo một cách riêng. Khi âm nhạc truyền thống được làm thật chỉn chu, mang màu sắc hiện đại nhưng không mất đi hồn cốt, thì nó không chỉ hấp dẫn giới trẻ mà còn khiến các bạn thấy được đại diện: À, hóa ra bản sắc cũng có thể rất thời thượng và gần gũi với bản thân mình!".

Quán quân Em xinh say hi cho rằng lòng yêu nước của cô không chỉ nằm trong chất liệu âm nhạc truyền thống mà cô lâu nay gắn bó: "Hơn thế, nó còn thể hiện ở cách Chi muốn gìn giữ và kể lại những giá trị ấy bằng một ngôn ngữ hiện đại, gần gũi với thế hệ mình. Chi luôn tin rằng yêu nước không phải là điều gì xưa cũ hay trừu tượng, mà hoàn toàn có thể rất nghệ thuật, rất văn minh, rất bản lĩnh - miễn là mình thật lòng và làm điều đó bằng tất cả sự tử tế và hiểu biết…".

"Hô khẩu hiệu thì đã sao"?

Tùng Dương đang trong những ngày làm nghề hạnh phúc, khi hai MV cộng tác cùng "nhạc sĩ tỉ view" Nguyễn Văn Chung: Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai liên tục cán mốc 3 - 3,5 triệu view trên YouTube và 20 triệu view trên TikTok. Video Viết tiếp câu chuyện hòa bình được Tùng Dương trình diễn lần đầu tại concert Tổ quốc trong tim tối 10.8 tạo viral mạnh và được "cha đẻ" của nó - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá là phiên bản hoàn hảo nhất.

Tùng Dương biểu diễn trong concert Tổ quốc trong tim Ảnh: BTC cung cấp

Nhiệt thành với dòng nhạc yêu nước, nam ca sĩ cho hay, anh không ngại bị cho là "hô khẩu hiệu" khi lựa chọn thể hiện những ca từ có tính hiệu triệu này. "Hô khẩu hiệu thì đã sao? Chỉ sợ không đủ chân thành và nồng nhiệt để có thể đưa ra được những lời hiệu triệu ý nghĩa mà thôi! Khi tự sâu trong tâm thức của mình luôn sẵn có một niềm tự hào về quê cội, thì tiếng hát tự thân nó sẽ cất lên một cách tự nhiên nhất có thể mà nhất quyết không phải là hô khẩu hiệu suông", anh nói.

"Không phải bây giờ mà ngày từ thuở Sao Mai điểm hẹn, tôi đã luôn hào hứng với những ca khúc mà khi cất lên, người nghệ sĩ cảm thấy đang trong một tâm thế phơi phới, hào sảng như Ôi quê tôi của nhạc sĩ Lê Minh Sơn hay Mái đình làng biển của Nguyễn Cường. Tôi luôn phải lòng thứ âm nhạc vạm vỡ cường tráng, lại cũng rất gần gũi thân quen về quê cội. Tình yêu, khi có đủ sự chân thành, thì tiếng nói của bạn, dù ở âm lượng nào, cũng sẽ chạm được đến những người nghe cùng tần số cảm xúc…", giọng ca Ôi quê tôi nói thêm.

Người hát Quê em mùa nước lũ, Bài ca đất phương Nam và Nam quốc sơn hà Phương Mỹ Chi cũng cho rằng cô không sợ bị cho là "hô khẩu hiệu" khi chọn hát những ca khúc về tình yêu đất nước. "Vì nếu điều mình nói ra và làm ra đều xuất phát từ tình cảm chân thành và sự hiểu biết văn hóa, thì nó không còn là khẩu hiệu, mà là lý tưởng sống. Chi luôn tin rằng: trách nhiệm không phải là khẩu hiệu, mà là lựa chọn mỗi ngày. Chi chọn hát những bài có chiều sâu văn hóa. Chọn làm sản phẩm kỹ lưỡng, tử tế. Chọn kể câu chuyện về VN bằng cách mà người trẻ có thể thấy chính mình trong đó", Phương Mỹ Chi tâm niệm.