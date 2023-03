Ngày 24.3, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng Ban liên lạc Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ tổ chức buổi họp mặt truyền thống Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ lần thứ 15, năm 2023 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2023). Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đến dự.

Ông Lữ Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (bên phải) tặng hoa cho ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước tại buổi họp mặt TRẦN THANH PHONG

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho rằng tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ nói riêng, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng của T.Ư Đoàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong những năm qua và mong rằng các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng nhấn mạnh, hiện nay tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, để đạt được thành công theo những định hướng và mục tiêu đã đề ra, bên cạnh việc phát huy tối đa nội lực và thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng phát triển quê hương của người Bạc Liêu, thì cũng rất cần sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của T.Ư, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong cả nước. Trong đó có vai trò quan trọng không thể thiếu của các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, cho rằng buổi họp mặt gợi cho chúng ta nhớ lại một thời hào hùng, sôi nổi. Chúng ta tự hào về thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh sống hết mình vì đất nước. Nhắc lại, kể lại, viết lại sẽ không bao giờ hết những câu chuyện, những hình ảnh đáng khâm phục của tuổi trẻ một thời cống hiến ở khu Tây Nam Bộ. Mong các đồng chí tiếp tục khai thác, nhất là thế hệ Đoàn hôm nay, khai thác những hình ảnh, mẫu chuyện cống hiến, tấm gương của những người đi trước để làm bài học giáo dục, nhắc nhở thế hệ mai sau. Thế hệ đi trước ngã xuống, chiến đấu để giành độc lập, tự do cho đất nước, thì thế hệ hôm nay có nhiệm vụ tiếp nối truyền thống cha anh, giữ gìn độc lập, tự do của Tổ quốc và phải xây dựng đất nước chúng ta to đẹp hơn như Bác Hồ mong ước. Thế hệ trẻ không được chủ quan, không được ngủ quên trên chiến thắng, trên những thành tích đã đạt được, mà luôn luôn phải học tập, rèn luyện, đề cao cảnh giác để bảo vệ đất nước này, bảo vệ thành quả cách mạng của bao thế hệ đã xây dựng và xây dựng đất nước này hùng cường hơn.

Phát biểu hứa hẹn tại buổi họp mặt, anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu cho biết sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, đất nước; phát huy trí tuệ, sáng tạo, mang hết sức trẻ xung kích, tình nguyện không ngại gian khổ, sẵn sàng trước những thách thức khó khăn, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần. Luôn tin tưởng và nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thế lực thù địch, tiếp tục kế thừa gìn giữ những thành quả cách mạng, của các anh hùng liệt sĩ, cha anh ngày trước đã giành được; nguyện không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của các cô, chú, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.