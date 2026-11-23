Ngày 23.11, UBND phường An Phú (TP.HCM) tổ chức khánh thành Công viên An Phú tại khu phố 1A (phường An Phú) được đầu tư xây dựng trên 11 tỉ đồng, hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Công viên An Phú được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 8.312 m², với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 11,44 tỉ đồng, do UBND phường An Phú làm chủ đầu tư.

Khánh thành, đưa vào sử dụng Công viên An Phú ở TP.HCM ẢNH: PHƯỜNG AN PHÚ

Khu vực xây dựng Công viên An Phú trước đây là đất bỏ hoang có nhiều cây cối rậm rạp và nhiều phần mộ. Qua quá trình đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu đất đã trở thành công viên văn hóa với các hạng mục phục vụ sinh hoạt động đồng, sân khấu ngoài trời, khu vực cây xanh, tập thể dục, hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh…

Ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết phường An Phú là địa bàn tập trung đông công nhân, người lao động với mật độ dân cư rất cao. Việc xây dựng Công viên An Phú và đưa vào sử dụng có giá trị và lợi ích lâu dài góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Công viên An Phú được đầu tư, trang bị nhiều tiện ích ẢNH: PHƯỜNG AN PHÚ

"Giá trị của công viên không chỉ nằm ở cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn ở những lợi ích lâu dài đối với cộng đồng. Đây sẽ là nơi người dân gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư", ông Phạm Phú Nam cho hay.

Sau khi được đưa vào sử dụng, Công viên An Phú được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Phú đảm bảo công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường… để phục vụ người dân.