Từ mũ bảo hiểm đến nước sạch, hãng xe máy mở rộng hoạt động cộng đồng

Ngày 30.10, Yamaha Motor Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bàn giao hệ thống lọc nước uống sạch tại xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi. Công trình sử dụng thiết bị Yamaha YCW-008A, có công suất thiết kế lên đến 8.000 lít/ngày đêm, khả năng phục vụ tối đa khoảng 2.000 người.

Khác với việc trao tặng vật phẩm thông thường, dự án hướng tới bổ sung hạ tầng cung cấp nước uống cho cộng đồng. Sự kiện cũng cho thấy một cách tiếp cận mới trong hoạt động xã hội của các doanh nghiệp xe máy, vượt ra ngoài những chương trình gắn trực tiếp với phương tiện và người tham gia giao thông.

Hệ thống lọc nước được Yamaha bàn giao tại xã Sơn Linh, Quảng Ngãi, hướng đến cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân miền núi ẢNH: T.K

Từ an toàn giao thông đến công trình nước uống sạch

Công trình tại Sơn Linh được triển khai theo hợp đồng tài trợ ký ngày 18.3.2026 giữa Yamaha Motor Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Theo thông tin công bố tại lễ ký kết, dự án có kinh phí khoảng 3 tỉ đồng, do Yamaha tài trợ. Sau lễ khởi công vào tháng 8, hệ thống được hoàn thiện và bàn giao cuối tháng 10.

Hệ thống YCW-008A sử dụng phương pháp lọc thô, lọc chậm qua cát và sỏi, kết hợp xử lý sinh học, khử trùng bằng clo. Theo Yamaha, thiết bị được nhập khẩu từ Nhật Bản và Indonesia, có kết cấu đơn giản nhằm tạo thuận lợi cho việc vận hành ở vùng nông thôn. Công suất thiết kế tương đương khoảng 4 lít nước uống/người/ngày nếu phục vụ đủ 2.000 người.

Đại diện chính quyền xã Sơn Linh tiếp nhận công trình, đồng thời cam kết duy trì hoạt động ổn định, lâu dài ẢNH: T.K

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Linh, cho biết với một địa phương miền núi, việc có thêm nguồn nước uống sạch, an toàn mang ý nghĩa thiết thực đối với sinh hoạt, sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em. "Giá trị của công trình được thể hiện qua từng ngày vận hành, qua từng người dân và từng em nhỏ được thụ hưởng", ông Thọ nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã Sơn Linh cũng cam kết phân công cụ thể đơn vị phụ trách, nhân sự vận hành và kiểm tra hệ thống; chú trọng vệ sinh, bảo dưỡng, thay thế vật tư và kiểm tra chất lượng nước theo yêu cầu kỹ thuật. Về phía đơn vị tài trợ, Yamaha đã tổ chức đào tạo nhân sự địa phương về vận hành và bảo dưỡng. Đây là những yếu tố cần thiết để công trình duy trì hiệu quả sau khi bàn giao, thay vì chỉ dừng lại ở giá trị đầu tư ban đầu.

Đội vận hành hệ thống lọc nước uống sạch tại xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: T.K

Dịp này, Yamaha còn trao tặng hai xe máy Sirius Fi cho UBND xã Sơn Linh, hỗ trợ phương tiện phục vụ công việc tại địa phương.

Đáng chú ý, công nghệ lọc nước không phải lĩnh vực Yamaha mới tiếp cận. Theo thông tin từ Yamaha Motor toàn cầu, hãng bắt đầu phát triển hệ thống lọc nước cho khu vực thiếu hạ tầng từ khoảng năm 2000; đến cuối năm 2025 đã triển khai 63 hệ thống tại châu Á và châu Phi. Công trình ở Quảng Ngãi vì vậy gắn với một hướng phát triển công nghệ được theo đuổi nhiều năm.

Tại Việt Nam, các chương trình xã hội của Yamaha trước đây chủ yếu được biết đến qua giáo dục, thể thao và an toàn giao thông. Năm 2026, hãng tiếp tục tài trợ giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup, thu hút 47 đội tham dự. Trước đó, chương trình Yamaha Kid Donation từng trao hơn 31.300 mũ bảo hiểm cho học sinh tại Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017. Dự án nước sạch bổ sung một hình thức hỗ trợ khác, gắn với nhu cầu dân sinh thiết yếu.

Yamaha trao tặng hai xe máy Sirius Fi cho UBND xã Sơn Linh, hỗ trợ phương tiện phục vụ công việc tại địa phương ẢNH: T.K

Các hãng xe máy mở rộng cách tiếp cận cộng đồng

Không riêng Yamaha, nhiều doanh nghiệp xe máy duy trì các chương trình xã hội, đặc biệt trong những lĩnh vực gần với hoạt động kinh doanh như an toàn giao thông và giáo dục kỹ năng lái xe.

Tháng 9.2026, Honda Việt Nam công bố kế hoạch trao khoảng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2026 - 2027. Chương trình phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông, kết hợp tặng mũ với hướng dẫn kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và phụ huynh. Đây là hoạt động được Honda duy trì nhiều năm, phát huy thế mạnh chuyên môn để tác động đến thói quen tham gia giao thông.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, các hãng xe máy ngày càng chú trọng những chương trình hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam ẢNH: T.K

SYM Việt Nam cũng tham gia các hoạt động tương tự. Tháng 9.2026, hãng thông tin về chương trình hướng dẫn lái xe an toàn cho khoảng 1.270 giáo viên và học sinh tại Trường THPT Vĩnh Long. Ngoài nhận diện biển báo, học sinh được hướng dẫn phán đoán tình huống, thực hành chuyển hướng và xử lý chướng ngại vật trên sa hình.

Các chương trình tặng mũ bảo hiểm, đào tạo kỹ năng có lợi thế về quy mô tiếp cận và sự gần gũi với chuyên môn doanh nghiệp. Trong khi đó, công trình nước uống sạch đòi hỏi không chỉ kinh phí đầu tư mà còn phương án vận hành, kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng lâu dài. Vì thế, khó đánh giá mức độ đóng góp chỉ dựa trên giá trị tài trợ hoặc số lượng người dự kiến hưởng lợi.